Gisela Valcárcel reveló los motivos por los que tuvo una sola hija, Ethel Pozo

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Instagram

La reina de la televisión confesó en una entrevista con el exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe cómo fue el episodio en su vida de tener una hija a una corta edad y los motivos por los que luego no tuvo más hijos.

Como se sabe, Gisela Valcárcel tuvo a los 17 años a su hija Ethel Pozo, época de su vida que debió asumir la responsabilidad de traer a una niña al mundo, tomando en cuenta que ella contaba con los recursos económicos.

“Sí, a los 17 años la traje a la tierra, la chica estricta a los 17 años, a esa edad empecé a entender que no digas nunca de esta agua no he de beber, entonces cuando la gente juzga... no siempre lo ves en ti, lo puedes ver en tus hijos”, contó en un inicio para el programa ‘La fe de Cuto’ de Trome.

La popular ‘Señito’ recordó que no fue fácil ser madre tan joven y más aún siendo padre y madre de su bebé porque no contó con el apoyo del padre de su hija, Jorge Pozo.

“Recuerdo la cara de Ethel lactando el primer día y yo decía ‘te amo, te amo’ y me asusté tanto de ese amor tan grande que se puede sentir que dije esto no se puede repetir”, expresó.

Gisela Valcárcel dijo que a pesar de que “era una mocosa” entendió “lo que era un amor diferente al haberme convertido en madre, hermoso” y por ello, decidió que Ethel sea hija única.

Asimismo, reveló que se dio cuenta de que estaba gestando cuando ya tenía cinco meses y medio de embarazo, luego de ello tuvo dos meses donde su cuerpo manifestó el embarazo y fue notorio para toda la familia. De otro lado, aclaró que jamás se fajó durante su gestación, como lo había contado Ethel Pozo durante una entrevista.

“Empecé a sentir algo raro y estaba embarazada, pero nunca me fajé. Apenas mi mamá lo supo en octubre, me salió la barriga, así que yo tuve solamente dos meses de embarazo porque di a luz en diciembre. Mis pantalones eran talla 28 y di a luz el 15 de diciembre y el 17, volví a ponerme la talla 28. Era flaquita”, explicó.

Gisela Valcárcel en entrevista con 'Cuto' Guadalupe. Captura de programa 'La fe de Cuto' de Trome.

Gisela Valcárcel perdió un hijo de Roberto Martínez

Sin embargo, la directora de GV Producciones tuvo un segundo embarazo cuando estuvo casada con su primer esposo, Roberto Martínez, pero lamentablemente lo perdió. Durante una entrevista para Radio Capital, Gisela Valcárcel contó que quedó embarazada del excapitán de Universitario de Deportes en el segundo año de su compromiso.

Lamentablemente, el hijo que esperaban nunca nació debido a que la conductora de televisión lo perdió pese a sus cuidados. En aquel programa de Milagros Leiva, la ‘Señito’ relató muy triste que asistió junto a su entonces esposo y su hija Ethel Pozo a una clínica para sus chequeos mensuales, esto sin imaginar que recibirían una triste noticia.

“Lo miré en la esquina a Roberto y en la otra a Ethel y estábamos felices y el doctor me dice: ‘Uy, el embarazo se ha interrumpido, el bebé no late’”, señaló la presentadora de televisión.

El rostro de Roberto fue algo que quedó grabado en la mente de Gisela, pues estaba bastante desencajado debido a que uno de sus anhelos en ese momento era convertirse en padre de familia.

“Primero vi a Roberto muy mal, por eso ahora soy muy feliz de que es papá, y la felicidad de Roberto también es la mía”, contó la conductora de televisión bastante calmada.