Milena Warthon estrena nueva canción: “Azúcar”

Milena Warthon estrena una nueva canción.

La cantante y compositora nacional Milena Warthon estrenó la noche de este jueves 23 de marzo un nuevo tema. “Azúcar” es el primer sencillo de la artista que lanza luego de su destacada presentación en el festival de Viña del Mar.

Desde días atrás, mediante sus redes sociales, Milena Warthon estuvo anunciado su estreno musical. En su estreno en vivo, tuvo más de 2 mil conectados, según contó.

Anteriormente, vía un reel en su Instagram, la cantante había adelantado el trasfondo que la motivó a lanzar este sencillo, en la que destacó una serie de emociones luego de su paso por tierras chilenas.

“A veces no quiero despertar. Azúcar es mi nueva canción. La compuse en un momento de mi vida en la que me sentía perdida, con el corazón roto. A veces nos pasa que nos afectan cosas del día a día o que nos perdemos en la rutina. Yo me siento así de vez en cuando. Después de Viña del Mar, mi vida ha cambiado en algunos sentidos. Volví al Perú y sentí un cariño único, pero yo me sentía perdida, me sentía dolida y aún no lograba procesar toda la ansiedad que había sentido”, señaló en un inicio la cantante.

“Muchas veces idealizamos a nuestros artistas favoritos y nos olvidamos de que son personas. Más aún en una sociedad en la cual es un tabú la salud mental y nos cuesta pedir ayuda. Con esta canción, les abro un poco mi lado más frágil porque dentro de mí tengo aún esa luz de la niña de ocho años”, complementó.

Milena Warthon sobre "Azúcar"

En menos de nueve horas de estrenada, la canción acumula en YouTube cerca de 30 mil visualizaciones. Su canal tiene más de 430 mil suscriptores.

Paso por Viña del Mar

Milena Warthon llegó a tener cuatro presentaciones en el festival de Viña del Mar. Después de sus dos presentaciones iniciales, logró acceder a la etapa final de la categoría folclórica, donde finalmente ganó una Gaviota de Plata como mejor canción.

Milena Warthon ganó una Gaviota de Plata en Viña del Mar.

Incluso, en los días siguientes, “Warmisitay”, tema con el que tuvo las cuatro presentaciones, se logró posicionar entre las canciones más virales en Spotify Chile por algunos días.

Fragmento de la canción

Sabes que, a veces no puedo dormir

a veces me cuesta escuchar,

a veces me cuesta respirar

Tan solo soy aquella niña

que un día fue persiguiendo

aquella luz que aun brilla

que aun brilla

Así que ven y pasame el azucar,

sirveme un cafe y ven junto a mi

y cuentame que fue de ti

Así que ven y mirame a los ojos

cambié un poco pero sigo aqui

nunca me fui, solo crecí

Tuve que pelear con mi inseguridad

y este miedo que también me carcome por dentro

aun lo siento

tuve uno o dos ataques de ansiedad

y aprendi que no está mal ponerme a llorar

y a decirme lo siento, te entiendo