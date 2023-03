El importante papel que cumplió el padre de Magaly Medina en la vida de la periodista

Magaly Medina es hija de Luis Medina, fallecido oficial en retiro de la PNP.

Una de las personas más importantes en la vida de Magaly Medina, la periodista de espectáculos más famosa del país, acaba de fallecer. Su padre Luis Medina, un destacado oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), murió este miércoles 22 de marzo a los 93 años tras batallar contra múltiples enfermedades que lo mantenían en silla de ruedas.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria salió a defender a su padre de críticas ante la caída de huaicos en Chaclacayo

“Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy. Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en Paz, papito de mi corazón”, expresó la ‘Urraca’ en sus redes sociales, confirmando así la lamentable noticia.

El padre de Magaly Medina, Luis Medina, falleció a los 93 años.

Un padre ejemplar

En varias oportunidades, Magaly Medina ha hablado sobre el papel que cumplió su progenitor en su vida personal y profesional. Y es que la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ está segura que su éxito en la pantalla chica se lo debe a Luis Medina, el hombre que la incentivó a superarse desde la infancia y de quien heredó su fuerte carácter.

Te puede interesar: Magaly Medina llevó ayuda a los damnificados por huaicos en Jicamarca: “Sin pedirle plata a nadie”

“Toda su vida fomentó en mí el ser más. Me dijo ‘tienes que estudiar, ir a la universidad, graduarte’. Mi papá se endeudaba con algunos vendedores y nos compraba colecciones baratas de libros. Mis hermanos y yo crecimos pegados a los libros, por eso siempre fuimos autodidactas. Mi papá pensó conmigo en grande. A mí siempre me maravilló eso (...) Nos parecemos mucho en personalidad”, indicó en una entrevista difundida por la PNP.

Además de eso, Magaly Medina siempre vio con orgullo la manera en la que su padre sacaba adelante a sus hijos pese a sus carencias económicas. Cuando el dinero faltaba en casa, Luis Medina hacía todo lo posible para que sus hijos valoraran lo poco que tenían.

“Yo tenía un papá policía que tenía que pagar dos hogares, con 6 hijos (...) Nosotros teníamos un uniforme viejito que se lavaba todos los días, igual los zapatos, mi papá los llevaba a remendar al zapatero, y cuando no, le ponía una especie de cartoncito alos huecos del calzado. Seguramente en esa época me avergonzaba mucho, pero ahora lo recuerdo con muchísimo cariño. Mi padre fue un gran padre, maravilloso”, mencionó a Infobae.

Luis Medina dejó este mundo a los 93 años.

Magaly Medina cumplió promesa por su padre

Cuando la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ salió embarazada a los 19 años, sus padres fueron los primeros en decepcionarse de ella, puesto que Magaly Medina aún no acababa su carrera universitaria. Esta desazón sirvió para que la ‘Urraca’ se fuera a Lima para iniciar, de una vez por todas, su carrera como periodista, pese a que todavía no se graduaba.

Te puede interesar: Magaly Medina reprochó a la ‘Chola Chabuca’ por ocultar el nombre del agresor de ‘Uchulú’

Hoy, Magaly es considerada la mayor referente del espectáculo nacional. Sus ampays han remecido al país entero y su programa ‘Magaly TV’ lleva más de 25 años al aire.

“Frustré mi carrera y dejé de estudiar, me dolió fallarle a mi padre. Con todas las fuerzas de mi corazón, me prometí a mi misma que no me quedaría como ama de casa. Me divorcié y necesité de mis padres porque no podía venirme sola a Lima con un hijo. Volví a trabajar y encontré empleo (como periodista). Creo que a mi padre, que lo decepcioné alguna vez, le devolví con creces esa frustración que le di”, detalló.