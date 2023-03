Quién era el padre de Magaly Medina y a qué se dedicaba

Falleció el papá de Magaly Medina.

En incontables oportunidades, Magaly Medina ha resaltado que es la persona que es gracias a sus padres. Asimismo, ha destacado que muchas cosas de las que ha hecho es para que ellos se sientan orgullosos de ella, en especial su padre, Luis Medina, quien sintió un poco de decepción cuando la conductora de TV quedó embarazada empezando la carrera de Periodismo.

Pese a haber tenido carencias, la comunicadora contó en una entrevista a Infobae que nunca le faltó amor, pues su padre nunca hacía faltar un plato en comida en casa, mientras que el ingenio de su madre hacía que tanto ella y sus hermanos pasaron “tardes maravillosas”.

Tras lograr el éxito en su carrera, Magaly Medina se encargó de velar por ellos, dándoles viajes y lujos que antes no podía permitirse. Además, no dudaba en desvivirse para organizar sus fiestas de cumpleaños, tal como lo hizo este 2023, cuando celebró el cumpleaños número 93 de su padre, quien este miércoles 22 dejó de existir.

Así lo confirmó la propia Magaly Medina con un desgarrador mensaje, donde indica todo lo que significaba Luis Medina para ella. “Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en Paz, papito de mi corazón”, concluyó.

Luis Medina como oficial de la Policía Nacional del Perú. (Archivo PNP)

¿Quién era y a qué se dedicaba el padre de Magaly Medina?

Con motivo del sensible fallecimiento de Luis Medina, haremos un repaso de quién era el hombre que le dio la vida a la periodista.

Luis Medina Carpio fue un efectivo policial que falleció a los 93 años. En muchas oportunidades, la periodista expresó su admiración y gran respeto por su padre, pues vio su perseverancia y constancia para sacarlos adelante. Además de demostrar mucho amor por su madre, jamás les hizo faltar un plato de comida y abrigo en casa.

E sus días de franco, su padre no se quedaba de brazos cruzados, salía a la calle para vender artefactos de puerta en puerta. Muchas veces ella lo acompañaba cuando era niña. Ella lo consideraba una salida de padre e hija.

“No ha sido fácil (mi niñez), yo me siento orgullosa de mis orígenes humildes, yo tenía un papá policía que tenía que pagar dos hogares, con 6 hijos, él tenía que aportar dinero en su primer matrimonio y a nuestro hogar. A veces, mi familia era la que menos recibía. Nosotros teníamos un uniforme viejito que se lavaba todos los días, los zapatos, mi papá los llevaba a remendar al zapatero, y cuando no, le ponía una especie de cartoncito a los huecos del calzado”, contó en una entrevista con Infobae.

“Seguramente en esa época me avergonzaba mucho, pero ahora lo recuerdo con muchísimo cariño. Mi padre fue un gran padre, maravilloso, que me ayudó a conquistar mi sueño, no podría sentirme resentida por la niñez que tuve, yo tuve esas cosas humildes y mucha felicidad, mis padres me dieron mucho amor”, acotó la conductora de TV, quien aseguró que gracias a su progenitor es una mujer que no baja la cabeza ante nadie y logra lo que se propone.

Padre de Magaly Medina estaba enfermo

La propia conductora confirmó que su padre se encontraba enfermo. Aunque no dio detalles de sus padecimientos, señaló que la economía que hoy en día tenía le permitía que su padre cuenta con personal, que lo pueda ver y estar pendiente de su salud.

“Mi padre ya es una persona mayor, enfermo, al que le puedo pagar enfermeras, de eso me siento feliz”, indicó Medina a este medio.