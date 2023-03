Hermana de Magaly Medina lamentó el fallecimiento de su padre: “Me dejaste un vacío inmenso”

Hermana de Magaly Medina lamentó el fallecimiento de su padre.

Luis Medina, el padre de la periodista Magaly Medina, falleció la madrugada del jueves 23 de marzo. A través de las redes sociales, sus hijas se despidieron del suboficial en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien hace poco cumplió 93 años. La primera en pronunciarse al respecto fue Mariela Medina.

“Papito lindo, anoche te fuiste al encuentro del Señor y me dejaste un vacío inmenso en el corazón. Fuiste el mejor padre del mundo. Me enseñaste a ser fuerte y resiliente. Me diste las armas que necesitaba para salir adelante en este mundo tan complicado”, expresó en su cuenta de Facebook, sorprendiendo a sus seguidores con la noticia.

“Te has ido físicamente, pero espiritualmente te llevaré siempre en mi corazón. Me duele demasiado tu partida papito. La vida será diferente sin ti. Te amo. Descansa en paz”, añadió en su último adiós.

Por otro lado, la hermana de Magaly Medina informó a los cibernautas que el velorio se llevará a cabo este jueves 23 de marzo, a partir de las 1:30 horas, en la Iglesia Sagrado Corazón, en el distrito de Santiago de Surco.

Mariela Medina se despidió de su padre con emotivo mensaje. (Facebook)

Magaly Medina se pronunció

A través de sus redes sociales, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ se refirió a la muerte de su padre Luis Medina, recordándolo como un buen hombre y el principal apoyo de su vida.

“Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy. Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en Paz, papito de mi corazón”, expresó en su plataforma.

De inmediato, los usuarios le enviaron a Magaly Medina sus sinceras condolencias en la caja de comentarios. Figuras como Nicole Pillman, Lorena Álvarez, Pía Copello, entre otros artistas, también compartieron mensajes de pésame.