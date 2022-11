Magaly Medina y sus padres como pieza clave de su éxito: “Siempre me sentí bonita, me empoderaron desde niña”

Magaly Medina y su padres como pieza clave de su éxito. Instagram

Magaly Medina cumple 25 años de carrera en TV este 1 de noviembre, y una de las piezas claves para su éxito no solo han sido sus productores Ney Guerrero y Patrick Llamo, como ella misma lo ha señalado en una entrevista para Infobae, sino también sus padres, quienes le han enseñado a defender lo que cree y valorarse como tal.

Con el motivo de su aniversario, la conductora de TV recordó con Infobae lo mucho que le han dado sus progenitores. Magaly Medina cuenta que su madre nunca dejó de decirle lo bonita que era y hacerla sentir empoderada, mientras que su padre le enseñó con el ejemplo que siempre se puede salir adelante. En su mente siempre estarán aquellos episodios de una infancia llena de carencias y pobreza económica. Sin embargo, jamás podrá decir que no fue feliz.

Magaly, en estos 25 años de carrera y con todo lo logrado, ¿qué sientes al recordar una niñez en medio de carencias económicas?

No ha sido fácil, yo me siento orgullosa de mis orígenes humildes, yo tenía un papá policía que tenía que pagar dos hogares, con 6 hijos, él tenía que aportar dinero en su primer matrimonio y a nuestro hogar A veces, mi familia era la que menos recibía. Nosotros teníamos un uniforme viejito que se lavaba todos los días, los zapatos, mi papá los llevaba a remendar al zapatero, y cuando no, le ponía una especie de cartoncito a los huecos del calzado.

¿Recuerdas esos episodios con cariño?

Sí, los recuerdo con cariño, seguramente en esa época me avergonzaba mucho, pero ahora lo recuerdo con muchísimo cariño. Mi padre fue un gran padre, maravilloso, que me ayudó a conquistar mi sueño, no podría sentirme resentida por la niñez que tuve, yo tuve esas cosas humildes y mucha felicidad, mis padres me dieron mucho amor.

¿Cómo aportó tu madre en tu crecimiento profesional y personal?

Para mi mamá siempre fui su reina, siempre fui la primera, la más bonita. Yo creo que esa es la primera lección que un niño debe recibir en casa, de empedramiento. Yo nunca me consideré fea porque mi mamá me dijo toda la vida que yo era linda. Ella me hizo sentir especial, siempre me decía que era única. Eso me ayudó muchísimo. Siempre me ponía de ejemplo y me decía, ¿tú quieres terminar como yo lavando calzoncillo de tus padres, tú quieres terminar como yo enjuagando ollas todo el día? ¿cocinando? Ella detestaba cocinar. Entonces, si no quieres eso para ti, estudia.

Magaly Medina celebra 25 años de carrera en la televisión. Instagram

¿Y tu padre?

Mi mamá me botaba de la cocina, no me dejaba hacer la limpieza, nos decía, yo prefiero que tengan un libro entre sus manos, que una olla o una escoba. Pero mi papá era un hombre machista, decía: ‘A estas chicas no le enseñas a hacer el arroz. Algún día el marido les va a tirar la olla por la cabeza’. Mi madre decía, ‘No. No hagan caso, ustedes van a estudiar, no van a tener ningún marido que les haga cocinar’. Luego mi padre se convirtió en más feminista que mi propia mamá. Fue mi gran apoyo mucho después.

¿Te arrepientes de algo en estos 25 años de carrera en la TV?

No, es parte de mi vida, lo asumo como tal. No hay otra. Yo me siento feliz de haberle dado a mis padres muchas satisfacciones, eso ni la cárcel ni las críticas o insultos me van a quitar la sonrisa del rostro, es lo que Magaly TV me ha ayudado a conseguir. Cualquier cosa que me haya traído de malo, lo compensa con todo lo que he podido hacer por la gente que quiero. Nadie me va a quitar de mi corazón lo que sentí cuando mis padres podían viajar. Creo que lo han hecho más que yo, han tenido esa suerte. Viven cómodamente, mi padre ya es una persona mayor, enfermo, al que le puedo pagar enfermeras, de eso me siento feliz.

