Rosa Fuentes anunció el fin de su matrimonio con Paolo Hurtado tras ampay con Jossmery Toledo

Esposa de Paolo Hurtado anuncia se separación del futbolista.

‘Magaly Tv: La firme’ reveló esta noche las imágenes de un nuevo ampay, en el que tuvo como protagonista a Jossmery Toledo con Paolo Hurtado, actual jugador de Cienciano del Cusco y exseleccionado nacional.

Como el mismo programa lo dio a conocer, el futbolista se encontraba casado y tenía dos hijos al lado de Rosa Fuentes, con quien se casó hace varios años. Tras la difusión de este material, la esposa del deportista decidió emitir un comunicado en su cuenta de Instagram.

Ella no se quedó callada y señaló que su matrimonio con Paolo Hurtado llegó a su fin luego que se diera a conocer que el futbolista le había sido infiel con la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Jossmery Toledo.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly Tv, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado”, dijo en un primer momento Rosa Fuentes.

Asimismo, la aún esposa del popular ‘Caballito’ señaló que ella no iba a hablar sobre el ampay del futbolista, pues ella no cometió el error, además pidió que no la incomoden por el bienestar de sus dos hijos, además que en estos momentos se encuentra embarazada.

Por último, Rosa Fuentes indicó que su divorció se dará de manera totalmente legal y de manera privada, dando a entender que no va a hacer de conocimiento público los acuerdos a los que ellos lleguen.

“Si alguien tiene que dar explicaciones, en este caso no soy yo. Por favor pide respeto por mis 2 menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, sentenció.

Los mensajes de apoyo por parte de sus fans no se hicieron esperar, quienes la alentaron a seguir adelante y que nadie malogre el bonito momento que estaba viviendo ahora con su tercer embarazo.

Comunicado de la esposa de Paolo Hurtado.

Jossmery Toledo no se pronuncia

Luego que los investigadores de Magaly Medina confirmaran que entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado había una relación íntima, un equipo de la ‘Urraca’ llegó hasta el aeropuerto para consultarle sobre las imágenes que ellos tenían.

La expolicía se mostró bastante sorprendida al escuchar el nombre del futbolista y toda la información que tenían, por lo que evitó responder cualquier tipo de pregunta por parte del reportero. Ella de inmediato ingresó al carro que la esperaba fuera del aeropuerto.