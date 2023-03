Productor de ‘Esto es Guerra’ revela la razón por la que el reality de América TV bajó su rating. Youtube / Concept Studio.

Por largos años, ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ peleaban diariamente por ser los números uno en el rating. Tras la cancelación del programa de ATV, cuya última emisión se dio en diciembre de 2018, el espacio de América TV se adueñó del podio de manera definitiva. Sin embargo, desde entonces su rating ha dejado mucho qué desear, a pesar de ser el único reality de competencia del país.

Recordemos que, antes de que se unieran los ‘Combatientes’ (exfiguras de ATV) al programa, el reality de competencia del canal 4 se caracterizó por la eterna rivalidad entre ‘Cobras’ y ‘Leones’, equipos capitaneados por Yaco Eskenazi y Nicola Porcella. Dicha disputa generaba impresionantes cifras de rating, llegando incluso a ganarle a los partidos de la Selección Peruana.

Así se mantuvo por varios años, destronando a ‘Combate’ de ser el programa más visto en su horario. Luego que este se cancelara, se dio inicio al clásico enfrentamiento entre ‘Guerreros’ vs ‘Combatientes’, lo que ayudó a que el programa de América TV fuera visto por los seguidores del fenecido espacio de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

'Esto es Guerra' permanece con el formato 'Guerreros' vs 'Combatientes'.

Dicha estrategia funcionó por un tiempo más hasta que las cifras empezaron a bajar. Según el mismo Nicola Porcella, quien jura no querer regresar al reality de competencia, ahora no llegan ni a los 10 puntos de rating. Una opinión similar tuvo Mario Irivarren, integrante de ‘Esto es Guerra’ y conductor de ‘Com FM’. “Ya estamos en las últimas. Todo tiene su ciclo”.

¿Por qué ‘Esto es Guerra’ bajó la sintonía?

José Luis Peña, productor ejecutivo de ‘Esto es Guerra’, señaló que el programa de América TV es el más visto en su horario de 7 a 8:40 p.m. No obstante, reconoció que no genera las mismas cifras de rating que antes hacía en su época dorada, a pesar de que ‘Combate’ ya no exista.

Según el productor de ‘EEG’ todo tiene que ver con la expansión de las redes sociales. Ahora, los usuarios prefieren ver el enfrentamiento entre ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’ a través de sus celulares, y ya no mediante el televisor.

“Es cierto que ya no tiene el mismo rating que antes porque, en general, el encendido de rating ha bajado. Las redes nos han boicoteado, han crecido y nosotros tenemos menos público sentado viendo televisión. Muchos nos ven a través de las redes. No hacemos los mismos números que antes, pero seguimos siendo los número uno”, precisó en entrevista a Concept Studio.

Además, Peña recordó las emisiones que más sintonía generó ‘Esto es Guerra’ en su momento. Se trató de la vez que Guty Carrera se presentó en el set para negar haberle sido infiel a Melissa Loza con Milett Figueroa. También la vez que Johanna San Miguel le cortó el cabello a Korina Rivadeneira, por lo que la modelo venezolana rompió en llanto.

Productor ejecutivo de 'Esto es Guerra' habló sobre la sintonía del programa. (América TV)

Yaco Eskenazi defiende a ‘Esto es Guerra’

En entrevista con Infobae, el excapitán de ‘Los Leones’ indicó que no considera que ‘Esto es Guerra’ esté llegando a su fin, como así lo han mencionado algunos de sus exintegrantes. Pero tampoco cree que el programa vaya a funcionar para siempre.

“Yo creo que la tele va evolucionando, la audiencia también va cambiando. Hoy en día, ‘Esto Es Guerra’ sigue en un horario estelar, la gente los sigue viendo. Yo no me atrevería a decir que ya está en su ocaso o tampoco me atrevería a decir que va a durar toda la vida. Yo simplemente quiero que todo el mundo tenga trabajo y que pueda cumplir sus sueños como lo hice yo”, sostuvo Yaco Eskenazi.