Ethel Pozo y Yaco Eskenazi defienden su permanencia en TV: “La gente piensa que se nos pone todo fácil”

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi volverán con 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

Con personalidades diferentes en todos los sentidos, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi han demostrado que su buena química en pantalla sigue funcionando después de varios años trabajando juntos. En el 2017, debutaron como conductores de su primer programa culinario, ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, y luego continuaron al frente en ‘En esta cocina mando yo’.

Este 2023, la conductora de ‘América Hoy’ y el excapitán de ‘Esto es Guerra’ retomarán el formato que marcó un antes y un después en su carrera como presentadores de TV. ‘En esta cocina mando yo’ volverá a las pantallas peruanas con una nueva temporada, este domingo 5 de marzo, a partir de las 19: 00 horas.

Infobae conversó con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sobre este esperado regreso, y también sobre algunos temas que mantienen su nombre en las portadas de los diarios nacionales.

Ethel, Yaco, felicidades por su retorno con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. ¿Cuáles son sus impresiones?

Ethel: Estamos súper contentos de retomar con este formato que sentimos que la gente lo lleva en su corazón. Hemos preparado un programa increíble. Somos la cara, pero hay un equipo detrás que de verdad se ha esforzado muchísimo para que el programa sea lindo, que divierta.

Yaco: Sí, de verdad que súper contentos con este regreso. Que vuelvan las mamitas a la cocina donde se desarrolla esta relación tan bonita de mamá e hijo. Nosotros conocemos a los artistas, pero verlos en manos de su mamá en una cocina lo cambia todo. Y eso es, digamos, lo que nos motiva a regresar con este formato.

¿Qué pareja madre e hijo, o madre e hija, veremos este domingo?

Ethel: Este domingo está Edson Dávila con su mamita Ilmer y está Michelle Soifer con su mamita Cathy. Están lindos.

Yaco: Tener a Edson ya en cualquier sitio, ya tienes asegurado que te vas a reír. Edson es pura pólvora y su mamá Ilmer es la persona más pacífica y tranquila del mundo. Y Michelle, que es una picona, hace que se desarrolle muy bonito el programa.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi van trabajando juntos desde el 2017. (GV Producciones)

Por otro lado, este jueves 2 de marzo, Yaco te presentaste en ‘América Hoy’ y chocaste con Ethel por el tema de Shakira y Piqué, ¿cómo manejan estas diferencias como compañeros de conducción?

Ethel: Somos amigos, nos hemos hecho amigos en estos seis años juntos. Hay veces en las que yo vengo de ‘América Hoy’ corriendo a grabar y Yaco me dice ‘pero cómo has dicho esto, tal cosa’. Y yo le digo ‘es mi punto de vista’. Y es como en este caso, yo creo que tú no te has enterado… Hace rato decía que el hombre (Piqué) metió a Clara Chía a su casa. Y él me dice ‘ay, yo no estoy tan enterado pues, pero no me parece’. Hay distintos puntos de vista, siempre como amigos, como pasa en casa. Igual nos matamos de risa.

Yaco: Así es, eso se llama tolerancia. Yo creo que las personas no tienen que ser iguales o pensar igual para llevarse bien. Ethel y yo, muchas veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas.

Principalmente con el tema de Shakira, esto te ha hecho sacar chispas, Yaco…

Yaco: Yo, de verdad, no he seguido toda la historia. Yo no sé qué hizo él (Piqué). Lo que yo defiendo es la familia y a mí me da como cosa que (Shakira) sea tan explícita en la manera de contar su versión de la historia. Es lo que a mí me parece. Pero eso no hace que yo no escuche canciones que sí me gustan de ella, pero esta última no es mi favorita. Pero bueno, seguramente ahora me va a escribir un correo o me va a llamar. Me va a decir, ‘Yaco, ¿qué estás hablando, amigo? Vamos a juntarnos en el malecón a conversar’ (risas).

Ethel: Muy dolida está con tus declaraciones.

Yaco: De verdad que no estoy de acuerdo, pero eso no significa que sí esté de acuerdo con lo que hizo él, claro. Yo defiendo a la familia, defiendo a mis hijos, defiendo a mi esposa, yo me dedico a ellos y mi vida es para ellos. No defendería nunca a un hombre que le hace daño a su familia, nunca.

Yaco Eskenazi no le gustó que Ethel Pozo saliera en defensa de Shakira. (América TV)

Por cierto, Ethel, felicidades por tu aparición en ‘Maricucha 2’. ¿Sientes presión de por medio por ser cuñada de Michelle Alexander?

Ethel: No, yo desde muy chiquita, no podría calcular cuándo porque he ido a los sets de televisión con mi mamá desde que tengo uso razón, pero siempre he querido dedicarme a esto. Así que no, presión no siento. Quiero, obviamente, que mi trabajo le guste, quisiera que le agrade, que ella esté contenta porque la televisión y la industria es un negocio y el negocio tiene que retribuirte, entonces me encantaría.

Entonces, es un sueño que has venido persiguiendo desde hace mucho…

Ethel: Yo creo que he venido soñando con la oportunidad desde el 2015-16, que hice mi primer casting para ‘Mi amor el Guachimán 2′, que justamente era también con Cristian Domínguez. No se dio en ese momento. Por eso estoy muy contenta. Cuando yo salí del colegio, lo que yo quería ser era actriz, justamente, pero la vida me llevó por muchos caminos y yo al trabajo nunca le voy a decir que no, nunca. Me llaman de teatro, de radio, yo siempre voy a decir que sí, ¿yo quedarme en mi casa sin hacer nada? No es lo mío. Quiero darle ese ejemplo también a mis hijas, de trabajar duro.

Las críticas buenas y malas nunca van a faltar. ¿Cómo las tomas?

Ethel: Feliz, feliz, siempre voy a estar agradecida. Cuando hay críticas, eso genera más audiencia, no sé si sea adrede o no, pero a la gente le genera más por ver… y eso creo que es lo que ha pasado con el estreno de Afrodita.

Ethel Pozo en su primera aparición en 'Maricucha 2'.

¿Alguna respuesta a tus detractores?

Ethel: Yo siempre le voy a desear lo mejor a las personas, a todos, y agradecida porque se tomen el trabajo de hablar de mí, siempre. Es mi modo de ver la vida, no me pregunto por qué, sino para qué, y yo estoy aquí para generar algo, emoción. Así que estoy feliz, mi corazón explota de emoción y mi familia está también apoyándome.

Y hablando de críticas, Melissa Paredes mencionó en su programa que no le gustó para nada que lloraras por el ampay que protagonizó porque siente que quisiste dejarla mal parada. ¿Qué tan cierto es eso?

Ethel: Yo siempre he dicho, año a año, que yo miro mi programa, mi trabajo. Soy muy crítica conmigo misma. Recibo y escucho a los críticos, pero no le respondo a la gente porque creo que el trabajo está aquí. Yo odio las victimizaciones, siempre. Cuando me pasó lo del robo en mi casa hace poco, y dije bueno, es la primera vez que tengo que salir porque quería recuperar la foto de mis hijas y mi visa, y salí dando este penoso testimonio. Pero no me gusta dar pena ni victimizarme. Mi trabajo es entretener, dar lo mejor de mí, sacar una sonrisa al público, así que para eso estoy yo. Responder a la gente no va conmigo.

Ahora, Yaco, ¿has pensado retomar tu carrera de actor?

Yaco: Sí, justo estoy en conversaciones para una obra de teatro. A mí siempre me gusta actuar. Pero como dice Ethel, ella esperó desde el 2015 por una oportunidad. A veces la gente piensa que a nosotros todo se nos pone fácil y no necesariamente es así, son momentos y momentos que tienes que aprovechar. Si me llaman, yo feliz, a mí me encanta actuar, me encanta trabajar… no sé si me encanta trabajar, en verdad soy un poco flojo, pero tengo que trabajar porque tengo dos hijos y tengo una esposa que me agarra correazos si no me muevo.

Yaco Eskenazi ha aparecido en 'Así es la vida', 'Mi amor, el wachimán', 'Dos Hermanas', entre otras producciones.

Conversé con Efraín Aguilar y me mencionó que, de todos los chicos reality, tú lo sorprendiste con tu talento, se quedó con ganas de trabajar contigo...

Yaco: Le mando un abrazo a Efraín. Lo primero que yo hice en actuación fue con Efraín Aguilar en ‘Así es la vida’, yo hice un casting. Estuve las últimas dos temporadas y es ahí donde yo, definitivamente, decido dejar de lado el sueño que tenía de ser futbolista y me dedico a actuar. Le agradezco mucho esas palabras y le mando un fuerte abrazo. Es gracias a él que hoy yo esté aquí y me esté haciendo un nombre en este mundo al que pertenecemos hoy en día.

De ‘Así es la vida’ te pasaste a ‘Esto es Guerra’. Sobre el reality de competencia, ¿crees que esté llegando a su fin?

Yaco: No necesariamente, yo creo que la tele va evolucionando, la audiencia también va cambiando. Hoy en día, ‘Esto Es Guerra’ sigue en un horario estelar, la gente los sigue viendo. Yo no me atrevería a decir que ya está en su ocaso o tampoco me atrevería a decir que va a durar toda la vida. Hace poco me preguntaron por qué estoy en tantos programas… Hay una persona que es la encargada de decidir. Si yo estoy acá o no, eso lo analizan. Igual pasa con ‘Esto de guerra’. Yo simplemente quiero que todo el mundo tenga trabajo y que pueda cumplir sus sueños como lo hice yo.

Yaco Eskenazi le respondió a Infobae sobre el supuesto fin de ‘Esto es Guerra’. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Sorprendiste siendo el tercer conductor de ‘Estás en todas’. Ahora, ¿ustedes ven a una tercera figura en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’?

Yaco: Jamás, no, yo creo que aún estamos bien, estamos perfectos. Ni me vayan a traer al pesado de Edson, aunque él estaría divertido como que un balcón, que de rato en rato aparezca diciendo alguna de sus gracias.

Ethel: Y eso que ni nos enfermamos (risas). Yo creo que de verdad, Yaco y yo nos cuidamos un montón el trabajo, ni nos enfermamos, nunca hemos faltado, siempre estamos aquí, pero bueno, como dijo Yaco, eso lo determinan productores, no depende de nosotros. Vamos a estar el tiempo que nos permita el público.