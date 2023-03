Congresista Edwin Martínez protagoniza lucha a golpes en las calles de Arequipa

Edwin Martínez se pelea en Arequipa con manifestante

Un video difundido en redes sociales muestra a Edwin Martínez corriendo por las calles de la ciudad blanca resguardado por su seguridad cuando un ciudadano intenta lanzarle un huevo que llevaba escrito su nombre. Tras fallar, ambos se encontraron frente a frente y empezaron a intercambiar puñetazos hasta que los agentes de la PNP intervinieron en favor de integrante de la bancada de Acción Popular.

La imágenes registradas por los testigos del enfrentamiento dan cuenta de que el parlamentario terminó con el polo destrozado y fue salvado por los agentes del orden quienes reprimieron al atacante. Una vez resguardado, se dirigió a su vehículo saludando y sonriendo a quienes le lanzaban insultos. En el lugar quedaron un enorme huevo que se leía Martínez Talavera, sus dos apellidos.

Congresista de Acción Popular pelea con ciudadano en Arequipa.

Hasta el cierre de esta nota, el representante de la región Arequipa no ha hecho declaraciones a través de sus redes sociales. Esta no es la primera vez que el llamado padre de la patria se enfrenta a un ciudadano. El pasado 17 de marzo en Majes, distrito de la provincia de Caylloma, insultó a una persona que se mostraba en contra de su presencia. “Nos ‘terruqueas’ igual que los fujimoristas”, increpó uno de ellos con su megáfono.

“Quién chu... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!”, fue la respuesta del funcionario que supuestamente representa a los ciudadanos ante el Pleno. Este no dudó en mentarle la madre al ciudadano que tenía en frente y quienes estaban a su alrededor no dudaron en responderle llamándolo “sinvergüenza”, “basura” y “mantenido el estado”.

El rechazo de la población se ha intensificado luego de que el congresista señalara que durante las recientes protestas existió una “mano terrorista” detrás de la misma. Pero en Majes quemaron 3 fábricas y allí ha habido mano terrorista. Todo aquel que destruye la propiedad pública y privada, que quema la Fiscalía, el Poder Judicial es porque algo esconde ¿no? (…) utilizan estas marchas de la corrupción”, comentó esa vez.

Polémica declaración

El rechazo hacia el Congreso ha roto récords durante los últimos meses; sin embargo el congresista Edwin Martínez aseguró a mediados del año pasado que cuenta el 100% de aprobación de parte de la población. Este no dudó en señalar que ha superado la popularidad de Ricardo Gareca, exdirector técnico de la selección peruana de fútbol.

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, protagonizó un bochornoso incidente en la región Arequipa.

“Yo siento que tengo el 100% de aprobación de la población a la que yo represento. Yo voy a Arequipa y recibo aplausos, abrazos y cariño de toda la gente. Supongo que he superado a Gareca (en aprobación). No es que yo me quiera demasiado. Considero que, si bien el Congreso ha cometido errores, no ha cometido horrores como el Ejecutivo y, si no hace un control político, se nos va la libertad”, manifestó a Jaime Chincha.

El nombre de Martínez empezó a ser reconocido luego de que la empresaria Karelim López lo señala como uno de los integrantes de ´Los Niños´, grupo de congresistas que se habrían acercado a Pedro Castillo para recibir beneficios. Estos también integrarían la organización criminal que habría liderado el exmandatario. El parlamentario deslindó de las acusaciones que también involucra a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Ilich López, entre otros.

El congresista Edwin Martínez señaló que el grupo de los llamados “Los Niños”, por sus presuntos vínculos con el gobierno de Pedro Castillo, han deteriorado la imagen institucional de su partido Acción Popular porque estar investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias.