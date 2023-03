“¡Ven solo, huevón!”: Congresista Edwin Martínez es expulsado por pobladores de Arequipa y pierde los papeles

Congresista Edwin Martínez es expulsado de Arequipa

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, protagonizó un acalorado enfrentamiento con pobladores del distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, a donde llegó para actividades por la semana de representación.

Te puede interesar: Congreso se opone al adelanto de elecciones 2023: las bancadas que no quieren aprobar la reforma

En los exteriores del Gran Comedor Las Delicias, la situación escaló a tal punto que el parlamentario del ‘partido de la lampa’ terminó soltando insultos de grueso calibre contra uno de los varios ciudadanos que rechazaron su presencia.

“Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos ‘terruqueas’ igual que los fujimoristas”, increpó uno de ellos con su megáfono.

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, protagonizó un bochornoso incidente en la región Arequipa.

“Quién chu... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!”, respondió el parlamentario, para luego mentarle la madre al hombre. Pero los insultos de parte de la población no cesaron y se escuchó: “sinvergüenza”, “basura” y “mantenido el estado”.

Te puede interesar: Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Perú Libre bloquearon proyecto para el adelanto de las elecciones

La población expresó su descontento con el legislador por una declaraciones que este brindó en la quincena de enero de este año sobre los actos violentistas registrados en Majes, los que atribuyó a una “mano terrorista”. Además, aseguró que estos eran “unos ociosos”.

“En Arequipa hubo calma, no hubo muchos disturbios. Pero en Majes quemaron 3 fábricas y allí ha habido mano terrorista. Todo aquel que destruye la propiedad pública y privada, que quema la Fiscalía, el Poder Judicial es porque algo esconde ¿no? (…) utilizan estas marchas de la corrupción”, comentó esa vez.

Edwin Martínez se enfrentó con palabras soeces a manifestantes en Arequipa.

Se ratificó

Minutos antes del acalorado enfrentamiento, el congresista Martínez se ratificó en esas declaraciones, pero intentó aclarar que no se refería al “ciudadano común y corriente” que sale a las calles a alzar su voz de protesta.

Te puede interesar: Arequipa perdió 1.6 millones de soles diarios en turismo por las protestas y bloqueos de carreteras

“Me ratifico: las huelgas han sido azuzadas y sostenidas, les guste (escucharlo) o no, por la minería ilegal; eso lo he dicho siempre. Yo no les he dicho terroristas al ciudadano común y corriente que sale a las calles. Le he dicho terrorista a aquel que ha tenido la sagacidad de incendiar fábricas y quemar vehículos”, señaló.

“Ahora que la gente grite, normal, tienen el derecho de manifestarse, pero no tienen el derecho de bloquear carreteras, destruir puentes, dinamitar cerros, eso no está bien. Entonces ahí hay cierto fervor ideológico como para regresar a los años 70 u 80, donde no había democracia”, agregó.

Arequipa se convirtió en una de las regiones con mayor convulsión social. (Diego Ramos| HBA Noticias)

Los insultos y la indignación de la población no paró, por lo que el legislador de Acción Popular tuvo que subirse a una camioneta y dejar el lugar.

Congresista tomando cerveza

El último jueves 16 de marzo, se difundió un video del congresista de Perú Bicentenario, José María Balcázar, en el momento exacto en el que habría estado bebiendo cerveza a plena luz del día y en semana de representación.

Un reportero de Radio Doble B llegó a un restaurante del distrito de Íllimo, al norte de la ciudad de Chiclayo, donde se encontraba el legislador. En el video se observa que a su lado hay una botella de una conocida marca de cerveza a medio servir y un vaso vacío.

Congresista habría estado tomando en semana de representación

Frente al parlamentario se aprecia a un hombre, quien sería su asesor. Este lleva un vaso de cerveza en la mano y mira al reportero cuando aborda a Balcázar, quien se muestra sorprendido por la presencia repentina de la prensa.

“¿Tomando su cerveza, congresista?”, se oye decir al reportero de Radio Doble B. A lo que el legislador responde que “es gaseosa”. El periodista no se queda tranquilo y refuta a Balcázar: “Eso es cerveza, eso no es gaseosa, congresista”.