Gisela Valcárcel indignada con autoridades tras lluvias en Lima: “No están con su pueblo”

Gisela Valcárcel indignada con autoridades tras lluvias de Lima. Instagram.

Este martes 14 de febrero, ‘América Hoy’ dejó de lado los espectáculos y dio cobertura a las lluvias de moderada a extrema intensidad que se vienen registrando en Lima y provincia por el ciclón Yaku. Gisela Valcárcel, dueña de GV Producciones, aprovechó para hacer un llamado de atención a las autoridades municipales.

La molestia de la rubia conductora se generó porque ‘América Hoy’ dio a conocer que los vecinos de Comas se han visto afectados por la fuerte lluvia que registró la capital durante la madrugada del martes 14 de marzo. Hasta el momento, el alcalde del distrito, Ulises Villegas, no se ha acercado a las zonas inundadas.

Es por ello que, ante la ausencia de Villegas, el magazine de América TV entrevistó al General Alberto Jordán para que dé un panorama general de la terrible situación. “Si vuelve a llover, esto desaparece”, advirtió el jefe de Seguridad Ciudadana de Comas.

'América Hoy' informó sobre la situación de Comas tras fuertes lluvias.

En plena transmisión en vivo, Gisela Valcárcel alzó su voz de protesta, mediante sus redes sociales, y arremetió contra Ulises Villegas por no brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas por las intensas lluvias.

“Él no está donde su pueblo lo necesita… Así cualquiera, enviando gente (en referencia al General Jordán). Allí deberían estar los alcaldes en estos momentos. El alcalde de Comas que vaya y ayude, ¿qué es esto?”, expresó en sus historias de Instagram.

Además, cuestionó a las autoridades por no darle importancia a los niños del distrito, siendo ellos los más vulnerables ante la falta de un techo donde vivir. “¿Por qué no les llevan el desayuno? Solo una ayuda, el Gobierno no se mueve y los Municipios tampoco”, dijo Valcárcel.

“¿Qué les costaba llevar un pancito con café allí para los niños? ¿Qué les costaba? Estamos en emergencia y el alcalde Comas ha ido en la madrugada, pero nadie lo vio. Los pobladores de Comas necesitan ayuda. Por eso el pueblo pide cambios. En un momento crucial, cuando las papas queman, las autoridades deben salir. Es como que se incendiara la casa y mamá y papá se van, y dejan a los niños. Qué horror, qué rabia me dan estas cosas”, sentenció furiosa.

Gisela Valcárcel criticó al alcalde de Comas. (Instagram)

¿Hasta cuándo durarán los efectos del ciclón Yaku en Perú?

Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señalaban que el martes 14 de marzo sería el inicio de las intensas lluvias en Lima, y que estas seguirían golpeando el norte del país, provocando el desborde de los ríos.

Según los expertos, los efectos del ciclón Yaku en nuestro país tienen una fecha de finalización, la cual dependerá de cuánto avance hacia el oeste, lejos de la costa peruana.

“Su influencia duraría hasta la quincena de este mes, pero podría continuar más, ya que este ciclón es un sistema que está rotando y, en esa rotación, atrae aire cálido de la zona norte hacia la costa central e inclusive a la parte del sur”, señaló David Garay, meteorólogo del Senamhi, a la agencia Andina.

FOTOS: (Infobae/Paula Elizalde)

Los distritos de Lima que registrarán precipitaciones de mediana intensidad son Chaclacayo, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y Ate. Las jurisdicciones en mención deberán tomar las medidas del caso para reducir el riesgo existente por el impacto de lluvias.