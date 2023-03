Brunella Torpoco, Paula Arias y más salseras respaldan a Yahaira Plasencia tras sus polémicas declaraciones

Yahaira Plasencia recibe el respaldo de otras salseras peruanas. (Captura)

Yahaira Plasencia ha sido blanco de críticas en los últimos días por sus polémicas declaraciones, pues señaló que era la única mujer peruana haciendo salsa. Sus palabras ocasionaron una ola de ataques en su contra, por lo que decidió romper su silencio y explicar lo que trató de decir en una entrevista con un medio extranjero.

Según explicó en sus redes sociales, quiso decir que era la única fémina en alcanzar una nominación en la categoría Canción del año - Tropical en Premio Lo Nuestro. “Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, resaltó en sus historias de Instagram.

Asimismo, Yahaira Plasencia no dudó en etiquetar a varias cantantes de salsa como Paula Arias, Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, entre otras artistas nacionales, para que no dejen de escuchar su explicación. Las salseras reaccionaron a su comentario mostrando su respaldo y apoyo a la exchica reality.

Paula Arias fue una de las primeras en pronunciarse y le resaltó su admiración por Yahaira Plasencia. “Tranquila hija, sabemos perfectamente a qué te referías. Al contrario, estamos orgullosos de todos tus logros representando a nuestra salsa peruana. Y los que te conocemos sabemos de todo el apoyo que brindaste y brindas a todos nuestras exponentes salseras. Sigue con todo, que nada ni nadie te detenga o prenda opacar y fastidiar tu momento”.

Brunella Torpoco también se hizo presente con un corto mensaje. “Saliste a representar al Perú y estamos orgullosos de ti, sigue creciendo. Dios te bendiga”. Kiara Franco, exintegrante de ‘Son Tentación’, señaló que los medios de comunicación tergiversaron sus palabras. “Entendí claro lo que dijiste mi Yaha, muchas veces los medios de comunicación, sobre todo del espectáculo, distorsionan alguna información o comentario. Pese a todos los obstáculos que has tenido, te mantienes fuerte. Un enorme abrazo. Se te quiere. A seguir adelante”.

Vernis Hernández hizo lo propio y aseguró que entendió a lo que se refería Yahaira Plasencia desde un inicio. “Nada que aclarar por mi parte Yahaira, vimos la entrevista y entendimos lo que quisiste decir. Sigue creciendo y triunfando. A darle con todo a tu carrera. Que sigan los éxitos”.

Por otro lado, Daniela Darcourt no se quedó atrás y solo la felicitó por el Día Internacional de la Mujer. “Feliz día de la mujer, compañera”, escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram. Cabe mencionar que, Yahaira Plasencia agradeció a cada una de sus colegas compartiendo sus mensajes en su plataforma digital.

¿Cuáles fueron las palabras de Yahaira Plasencia?

En una entrevista con Tobi Te Ve, la salsera habló largo y tendido sobre su participación en Premio Lo Nuestro. La cantante dio unas declaraciones que llamaron la atención y que fueron muy criticadas. En sus palabras, se calificó como la única peruana que hacía salsa.

“Sobre todo para este género de la salsa que siempre ha estado liderado por hombres, ahora hay una mujer… soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí”, comentó.