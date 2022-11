Vernis Hernández reveló que intentó quitarse la vida: “Tuve dos intentos de suicidio”

Vernis Hernández reveló que intentó quitarse la vida. (YouTube)

Vernis Hernández confesó que quiso atentar contra su vida en dos ocasiones. La cantante estuvo como invitada en el canal de YouTube “Todos sanamos” de la psicóloga Lizbeth Cueva para hablar sobre la confianza luego de haber sufrido una infidelidad y dejó a más de uno sorprendido al contar el terrible momento que pasó con el padre de su hijo.

Durante su conversación con la psicoterapeuta, la cubana reveló que fruto del daño psicológico y del engaño que sufrió por parte de su expareja, intentó suicidarse hace varios años. La artista comenzó relatando que sufrió mucho cuando entendió que no era amor lo que sentía por el empresario y tuvo que pedir ayuda profesional para comprender la situación que vivía.

“Pasé por psiquiatras, pastillas antidepresivas y tratamientos. La gente no sabe como uno termina de una relación tan dañina. Yo quedé destruida en todos los sentidos. Yo no era ni la cuarta parte de lo que la gente veía en televisión. Lloraba todo el tiempo y me sentía vacía. Me daba entre tres a cuatro crisis de ansiedad a la semana”, dijo la intérprete.

Asimismo, contó que llegó a alejarse de su familia porque sintió que no debían entrometerse en sus problemas personales, pese a que eran muy unidos y siempre estuvieron a su lado. Sin embargo, Vernis Hernández les pidió perdón y recordó la vez que se sentó con su padre para confesarle que pensó en suicidarse en dos oportunidades.

“Yo los siento ahorita, contentos y tranquilos. Ellos vivían tensionados, principalmente mi papá. Él no lo sabía lo que me iba a pasar. En algún momento yo dije que tuve dos intentos de suicidio y él no lo sabía. Yo no se lo dije a nadie. Cuando tomo la decisión de estar sola, yo me senté con mis padres y les dije lo que me estaba pasando porque yo nunca se los conté. Eso era lo que más daño me hacía, todo me lo guardaba”, agregó.

¿Quién es Vernis Hernández?

Vernis Hernández nació en Cuba el 09 de marzo de 1983. A los 18 años comenzó su carrera musical y se trasladó a Perú como parte de la orquesta ‘Son Habana’, dónde se desempeñaba como cantante y bailarina. Durante su estadía en nuestra capital logró gran reconocimiento, siendo invitada a múltiples eventos y programa de televisión.

En todo este tiempo perfeccionó sus técnicas de canto tomando diferentes clases con profesores nacionales e internacionales y fue en el 2011 que decide lanzarse como solista ocupando los primeros puestos de las radios limeñas con sus temas “Mátame” y “Si tú estuvieras aquí”.

“Cuando llegué [al Perú] era bastante complicado ser mujer y salsera. Yo pagué derecho de piso, la sufrí bastante. En ese tiempo no era solista, cantaba con Son Habana. Llegábamos a los locales y teníamos que probarnos para que apostaran por nosotros (...) Lo mejor de todo es que ahora existe el tema digital, que eso nos mueve a nosotros no solo en el Perú. Se conoce el talento peruano y las producciones, pues antes no había costumbre de hacer videoclips o hacer un buen disco”, dijo Hernández en una entrevista.

