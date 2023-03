Yahaira Plasencia explica por qué dijo que era la única mujer peruana que hace salsa | Instagram

Yahaira Plasencia fue duramente criticada por unas declaraciones que dio durante su participación en Premio Lo Nuestro. La cantante peruana señaló que era la única mujer y peruana haciendo salsa, lo que desencadenó una ola comentarios en contra de ella.

Te puede interesar: Amy Gutiérrez se refirió a su colaboración con Sergio George y a la posibilidad de cantar con Yahaira Plasencia

Muchos de los usuarios recalcaron que existen más talentos femeninos como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco y más. Por esa razón la expareja de Jefferson Farfán decidió salir al frente y aclarar cuál fue el contexto en el que se dieron estas declaraciones.

Según comentó, ella prefiere no aclara este tipo de situaciones cuando salen en la prensa, pero consideró que esta vez si era necesario por la admiración que tiene por sus colegas, quienes también trabajan mucho para hacerse de un nombre en este mundo musical.

“Hola, chicos. La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esta si es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú”, empezó explicando.

Yahaira Plasencia se pronuncia por sus polémicas declaraciones. (Instagram)

Seguido, recalcó que lo que ella dijo fue porque era la única fémina nominada en la categoría Canción del año - Tropical, pues peleaba la terna con artistas internacionales que fueron Marc Anthony, Prince Royce, Luis Figueroa y Romeo Santos.

Te puede interesar: Shirley Arica y Gabriela Herrera arremetieron contra Yahaira Plasencia y la llamaron “desubicada”

“Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, remarcó la cantante de ‘Y le dije no’.

Finalmente, Yahaira Plasencia señaló que en diversas ocasiones ha hablado del talento y el trabajo de sus colegas en el mundo de la salsa y por ellos es que hace esta aclaración. “Igual creo que cada vez que he podido mencionar en una entrevista, ya sea en el extranjero o aquí en mi país sobre el talento, el trabajo y todo el empeño que le vienen poniendo mis colegas a este género de la salsa, siempre trato de resaltarlos. Saben el cariño y el respeto que les tengo a cada una de ellas. Veía necesario poder hacer esta aclaración”, finalizó.

¿Cuáles fueron las palabras de Yahaira Plasencia?

En una entrevista con Tobi Te Ve, la salsera habló largo y tendido sobre su participación en Premio Lo Nuestro. La cantante dio unas declaraciones que han llamado la atención y que fueron muy criticadas. En sus palabras, se calificó como la única peruana que hacía salsa.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia dijo en una entrevista en el extranjero que es la única cantante peruana que hace salsa

“Sobre todo para este género de la salsa que siempre ha estado liderado por hombres, ahora hay una mujer… soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí”, comentó.

Estas palabras causaron diversos comentarios de los conductores de ‘Amor y Fuego’, quienes lamentaron sus palabras y aseguraron que ella misma hacía que los usuarios se vayan en su contra, cuando sigue haciendo crecer su carrera de forma internacional.