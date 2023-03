Universidad César Vallejo fue multada con S/2 millones por favorecer a César Acuña con la asignación de dos inmuebles

Universidad César Vallejo fue multada con S/2 millones por favorecer a César Acuña. Foto: Andina/ Composición Infobae

La Universidad César Vallejo (UCV) vuelve a ser multada por favorecer a su fundador y el ahora gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien utilizó las instalaciones de la casa de estudios para otros fines. De acuerdo con la información del portal Ojo Público, se conoció dos multas que ascienden por más de S/2 millones interpuesto por el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El citado medio pudo conocer la resolución emitida con fecha del 16 de febrero de este año. En el documento que tuvo acceso, mencionaron que la universidad brindó dos inmuebles entre el 2017 y 2019. Estas propiedades se encuentran ubicadas en el distrito de San Isidro (Lima) y San Andrés (Trujillo).

El candidato presidencial habría realizado actividades como “asesor del directivo”, por lo cual fue entregado como un acuerdo a su cumplimiento de labores para la casa de estudios. No obstante, la argumentación no “llegó a acreditarse”, como tampoco la necesidad que se otorgue las propiedades para estos fines.

Los inmuebles asignados a César Acuña. Foto: Ojo Público (Gonzalo Haro/Milagros Berríos)

Los inmuebles

Las propiedades solicitadas por el ahora gobernador regional de La Libertad es un dúplex, piso 16, 17 y azotea. Además, dos estacionamientos y dos depósitos. Tienen como dirección en la cuadra 9 de la avenida General Juan Antonio Pezet, ´precisamente, frente al Golf Club.

Mientras que en Trujillo, donde también se ubica otras sedes de la universidad, es otro dúplex, un depósito y un estacionamiento. Este se encuentra a diez cuadras de la Plaza de Armas de la “ciudad de la eterna primavera”. Estas propiedades perteneces a la universidad desde el 2010 y 2017.

César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo

Argumentos de la universidad

Los sustentos de la universidad fueron brindadas al fundador como vivienda cuando se encontraba frente al directivo en varios cargo. Ante ello, era “necesario” contar con su participación en las reuniones para las tomas de decisiones; por lo que mencionaron que era un “beneficio” para la institución superior.

Además, detallaron que uno de los cargos por los que se le asignó fue como “asesor de directivo”. No obstante, el portal reveló que este puesto no existía en ese momento. La Sunedu conoció que Acuña estuvo de vacaciones y no laboró por siete meses en el 2017 y cinco meses en 2019. Esta situación evidenciaba que “no necesitaba estar cerca” en esos años.

Por otro lado, se revisó que el excandidato presidencial cuenta con varios inmuebles tanto en Lima y Trujillo, por lo que se cuestionó el motivo de no hacer uso de estos predios. La UCV argumentó que estaban siendo usados como oficinas y que se encontraba en proceso de remodelación.

De acuerdo con la Ley Universitaria, las casas de estudios solo deben ser usados con finalidad educativa y en caso de que el trabajador tenga que prestar sus servicios fuera, será cubierto. No obstante, la multa se realiza, debido a que la UCV no pudo demostrarlo.

Universidad César Vallejo Foto: Andina

Doble infracción

No fue la única sanción. En el documento también se conoció que se gastó más de 6 millones de soles para la construcción de un campo deportivo, pero en el interior de uno de los inmuebles de Acuña. Para Sunedu, nuevamente, no existe fines educativos.

“(..) en tanto se excedía el importe pactado y solo se beneficiaba al propietario del inmueble”, expresaron.

No obstante, ante estos casos de presuntas irregularidades, el informe concluye que la UCV deberá emitir “un instrumento de gestión, definido y aprobado”. Aquí se debe conocer los requisitos, condiciones y procedimientos que deben ser entregados los predios a favor de sus trabajadores. Esto tiene que ser presentado luego de 30 días hábiles emitidos la resolución (16 de febrero); es decir, la decisión será observada por el nuevo Consejo Directivo de la Sunedu.