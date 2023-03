Rubí Palomino, la cantante que lo dejó todo por sus sueños y lucha contra la discriminación: “No le puedes dar poder a la gente para que te hagan daño”

Ruby Palomino en conversación con Infobae. (Instagram)

Si hablamos de mujeres luchadoras en el ambiente artístico y que no se rinden hasta conseguir sus objetivos, Ruby Palomino es una clara representante. La cantante y psicóloga de profesión nació en Huancayo y desde muy pequeña tuvo muy claro que una de sus grandes pasiones era la música. Sin embargo, para convertirse en una de las voces principales de la fusión folclore con pop y rock del Perú, tuvo que sacrificar varias cosas en su vida.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Ruby Palomino conversó con Infobae Perú sobre su paso por la industria musical, los programas de televisión y cómo su madre influyó en lo que es hoy en día. Asimismo, no dejó de invitar a todas las personas a asistir al concierto que brindará junto a Amy Gutiérrez y Susan Ochoa en el Centro de Convenciones Bianca para celebrar esta fecha especial.

— Vienes de una familia de artistas, pero tu madre se negaba a que seas cantante… ¿Cómo comenzaste en la industria musical?

Yo siempre he dicho que el mayor logro para la gente que es del campo es que sus hijos sean profesionales académicamente. El arte no era tomado en cuenta como una profesión, entonces mi madre me decía que el canto lo debía tomar como un hobbie. Ella ya había viajado al extranjero porque hacía folclore lírico y se había dado cuenta lo difícil que era la industria.

Sí, me incentivaba a que florezca todo mi lado musical, pero siempre me repetía que no era algo a lo que me debía dedicar. De adolescente no lo entendía, pero de adulta entendí que era su manera de protegerme del mundo. El trato con mi madre fue que no deje de educarme para seguir en la música.

— ¿Y por qué escogiste estudiar psicología?

Yo me apasioné por la psicología. Estudié la carrera porque también quería curar mis heridas emocionales. Primero por mi núcleo familiar y después ser un aporte para mi sociedad. Vine a Lima cuando a mi madre le dio cáncer. En el pasillo del hospital una psicóloga me pregunta qué quería ser y le dije no sé. Ella me dijo que escriba cómo me veía en 30 años y me chocó mucho, porque era hacer realidad los sueño de mi mamá y poner de lado los míos.

Continúe con los planes de estudiar en la universidad y ya cuando mi madre estuvo mejor, me puse a llorar y le dije que quería ser artista, que yo lo llevaba en la sangre. Yo le juré que me iba a educar, que me lo iba a pagar y que sería algo que me ayude a hacer un cambio en la sociedad. Ella me abrazó y me dijo que me iba a apoyar. También estudié prótesis dental y quería poner un laboratorio, pero después quise algo que me permitiera hacer música. Entonces, comencé con psicología.

— ¿Ejerces la carrera al mismo tiempo que compones tu música?

Yo siempre digo que soy una artista que es psicóloga. Me especialicé en psicoterapia. Cuando viajo para dar conciertos, trato de ir a alguna ONG o casas hogar de adolescentes para hablar con ellas, darles fuerzas, consejos. En pandemia trabajé como psicóloga en un colegio y a veces me llaman de algunas instituciones para hacer charlas para padres de familia o hacer psicoterapia con adolescentes.

— ¿Dentro de tu trayectoria has sufrido de discriminación solo por el hecho de ser mujer?

Claro, he tenido tantas experiencias. Me ha chocado muchísimo, porque he sentido la discriminación en todos los aspectos y no solo por ser mujer. Por posición social, por ser de la sierra. Lo supe sobrellevar porque tengo una madre que siempre me ha hablado directamente. Desde que comencé a ser artista, me dijo ‘te pones un poncho impermeable y serás la única responsable que permita lo que sobrepasa y qué no’.

No le puedes dar poder a la gente para que ellos te hagan daño. Yo creo que mucho del amor propio y estar segura de quien eres. Tienes que tener gente a tu lado, eso es importante. Tener a alguien que te pueda apoyar o tal vez aferrarte a algo.

— ¿Cuánto te ha costado hacer escuchar tu voz?

Me ha costado muchísimo. Yo vengo en concurso desde los 16 años y recién me hice conocida a los 28. Por eso yo me alegro tanto que algunas amigas artistas tengan mucha más visibilidad. Pero es así, los tiempos de Dios y el universo son perfectos.

— ¿Qué has sacrificado desde que comenzaste tu carrera?

Muchas cosas, dejé mi casa, mis amigos, mi hogar, mi comodidad, mi familia, en algún momento mi carrera, mi pareja, todo. Yo lo dejé todo y me vine a Lima. Me acuerdo que, al principio, fue sin el plan de quedarme. Empecé en un cuarto alquilado con un colchón. Uno empieza así. Mi mamá me visitó y quería comprarme una mesa, pero mi plan no era quedarme.

Cuando gané ‘La Voz’, todos mis contratos eran en Lima. Tuve que quedarme, mi relación no funcionó y todo mi círculo de amigos viajó. Cuando voy a Huancayo, tengo dos o tres amigas.

— ¿Te arrepientes?

No, porque entendí que todas las cosas que nos pasan en la vida, valen oro. Son aprendizajes que nos dejan lecciones que nunca se olvidan. Yo he dejado de forzar las cosas, sí, lucho, pero hay momentos que digo ‘¿para qué?’. Yo creo que el ser humano tiene todas las respuestas, pero no quiere verlas porque duele.

— ¿Qué le dirías a tu niña y joven del pasado a la mujer que hoy en día eres con base en tu experiencia?

Le diría que viva su presente, que no se preocupe por el futuro porque vamos a estar bien. Que abrace todo, las caídas, las experiencias, los momentos difíciles, todo. Que todo va a estar bien y que crea en sus sueños. En algún momento me sentí mal, porque yo quería ser artista y ese no era el sueño de mi mamá, pero poco a poco lo fue entendiendo.

— Recordando los programas de televisión donde estuviste, ¿cómo ha sido tu vida tras aparecer en pantalla?

Después de ganar ‘La Voz’, harta chamba. Yo renuncié al premio de ‘La Voz’, que era un contrato con una disquera, porque quería trabajar como artista independiente. Es una chamba mucho más fuerte porque no tienes a alguien que esté invirtiendo en tu carrera. He estado haciendo muchísimas cosas.

— ¿El programa de Gisela Valcárcel fue la vitrina que necesitabas para que más personas conozcan de ti?

Sí, creo que los programas de televisión son una ventana para que el público te conozca más. Siento que depende de cada persona cómo enfoque su carrera. Las bases de mi música están en la fusión con el rock. Si a mí me dicen para ir a una revancha, voy, porque puedo mostrar nuevas canciones y versiones. Yo estoy agradecida con todos los programas.

— Entonces aceptarías volver a los concursos... Latina ha lanzado un nuevo formato y enfrentará a ganadores de ‘La Voz’, ‘Yo Soy’ y ‘Perú tiene talento’

Yo como artista le digo sí a todo. Oportunidad que pasa, lo tomo, pero tengo un equipo de trabajo que ven si me conviene o no. Por mí, yo voy para mostrar mis canciones, pero creo que todos los artistas tenemos a alguien que nos detiene y son más fríos. Sería lindo entrar, pero supongo que se tendrán que contactar con la gente que ve eso.

— ¿Cómo te sentiste cuando sacaron ‘La Gran Estrella’ del aire?

Es un poco difícil lidiar con muchas cosas. Mucha gente le exigía a Gisela Valcárcel que apoye a los artistas nuevos y pienso que ella se sacó esa espinita haciéndolo. Lo hizo muy bien, probó, no funcionó, pero lo intentó. Ella siempre estuvo ahí con ganas de apoyar a la gente que no es del medio, solo que a la gente no le gusta ver. Cuando nos dijeron que la temporada se acababa, solo dije ‘gracias’.

— Con respecto al amor, ¿cómo está tu corazón?

Yo estoy soltera ya bastante tiempo. Sí, salí en algún momento en el programa de Gisela a decir que estaba intentando retomar una relación. Tres días me duró el chiste. Yo creo que no hay peor cosa que no intentarlo. Yo estoy sola y soltera. El hombre que tenga que llegar a mi vida, llegará.

— ¿Cómo manejas tus emociones cuando estás en un escenario?

Yo respeto mucho el escenario. Simplemente, me desconecto del mundo cuando entro al escenario. Lo piso y es esa niña que rogaba para que le den la oportunidad de hacer lo que le gusta. Para mí, cada presentación sigue siendo mágico. Entonces, cuando paso por una ruptura con una pareja o una situación difícil, gracias a Dios he valorado tanto mi música.

— ¿Te consideras una mujer fuerte?

No, yo soy bien llorona. Soy mucho de expresar mis sentimientos.