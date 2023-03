Karla Tarazona lamentó salida de Melissa Paredes de ‘Préndete’: “Me hubiera gustado que se quede”. | Panamericana Televisión.

Melissa Paredes no seguirá en ‘Préndete’, así lo confirmó la misma conductora de televisión, quien señaló que Panamericana Televisión tomó la decisión de no renovarle contrato, por lo que solo trabajará en el programa hasta este viernes 10 de marzo.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, señaló.

De inmediato, Karla Tarazona lamentó la decisión que tomó el canal, pues ya había congeniado en la conducción con Melissa Paredes, pues logró conocer un lado que muy pocas personas pueden ver de la actual pareja de Anthony Aranda.

“Una cosa es lo que se pueda ver en un programa de televisión, o a veces la careta que uno tiene para mostrarse ante los demás y no verse ante el mundo como una persona débil. He podido conocer un poco más de Melissa Paredes, no la que sale de televisión, sino la mujer, la mamá”, indicó.

La expareja de Rafael Fernández también señaló que si bien no son mejores amigas, comparten varios pensamientos, como la manera de ingeniárselas para seguir trabajando para sacar a sus hijos adelante.

Asimismo, Karla Tarazona resaltó que le hubiera gustado mucho que ella se quede, pero lamentablemente dicha decisión escapa de sus manos, por lo que solo se deseó buena suerte en sus futuros proyectos.

“Quizás no seamos las mejores amigas, pero tenemos la misma meta, por nuestros trabajos, por nuestros hijos somos capaces de cualquier cosa. Decisiones que escapan de nuestra mano, que me gustaría que te quedes y que sigas compartiendo con nosotros”, añadió.

Melissa Paredes no va más en Préndete. Instagram

Melissa Paredes y su mensaje por el Día de la Mujer

Pese a que no se encuentra atravesando un buen momento luego de enterarse de que Panamericana Televisión decidió no seguir contando con sus servicios, Melissa Paredes no dudó en enviar un mensaje a todas las mujeres que la siguen a través de Instagram.

Aprovechando el Día de la Mujer, la exmodelo mandó una clara indirecta a Magaly Medina, donde señaló que muchas se creen defensoras de las mujeres, pero luego salen en televisión destruyéndolas.

“Feliz día a todas las mujeres y en realidad debería ser todo el año y no solo un día, porque claro, un día te pones el polito del Día de la Mujer y después la destruyes, así no es tampoco”, comentó la exesposa de Rodrigo Cuba.