Melissa Paredes no trabajará más en Panamericana Televisión, según Rodrigo González. | Willax Televisión.

Melissa Paredes tuvo su debut como conductora de televisión en el año 2021, cuando formó parte de ‘América Hoy’. Sin embargo, un escándalo de infidelidad provocó que América Televisión decida prescindir de sus servicios mientras solucionaba sus temas personales.

Te puede interesar: Rodrigo González y Gigi Mitre se defienden y aclaran a Fiorella Cayo: “No tenemos nada en tu contra”

Durante todo el 2022 tuvo una dura batalla legal contra el padre de su hija, Rodrigo Cuba, con quien tuvo varios dimes y diretes, al punto de perder la patria potestad de su pequeña y recibir una orden de alejamiento de ella.

Pese al mal momento que estaba viviendo, Melissa Paredes debía de seguir trabajando para mantener a su familia, por lo que participó en diferentes eventos y hasta en una película junto a Carlos Alcántara.

Te puede interesar: Patricio Quiñones pide que no lo comparen con Anthony Aranda: “No estamos compitiendo”

No obstante, a inicios del 2023 le llegó una buena noticia, pues Panamericana Televisión decidió contratarla para que sea la nueva conductora de ‘Préndete’, espacio que compartiría al lado de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

Fue así que el 9 de enero del presente año se dio inicio a este nuevo proyecto, en el que no solamente hablarían sobre la farándula peruana, sino también de temas del hogar y la familia.

Te puede interesar: Melissa Paredes denunció a Lady Guillén por difundir audios y videos de su hija en ‘Dilo Fuerte’

Aunque los conductores de este espacio eran personajes conocidos, al parecer nadie los tomaba en cuenta, pues de acuerdo a diferentes páginas que comparten el rating, ‘Préndete’ no llegaba a hacer ningún punto, por lo que diferentes comentaristas señalaron que debía de haber un cambio radical en el magazine.

Es así que tras dos meses de trabajo, Melissa Paredes se despediría de Panamericana Televisión, así lo contó Rodrigo González en ‘Amor y Fuego’, donde señaló que es un rumor que ha trascendido entre canales de televisión.

“Según rumores, hasta este viernes nomas va Melissa Paredes en Panamericana Televisión. Ella no va más, no sabemos si el show va a seguir, pero ella no va más en Panamericana, son los trascendidos que hay entre canales”, comentó.

Melissa Paredes.

Melissa Paredes denunció a Lady Guillén

Melissa Paredes tomó la decisión de demandar a Lady Guillén por violar la intimidad de su menor hija. De acuerdo a la modelo, en el programa ‘Dilo fuerte’ del 3 de julio del 2022, la conductora presentó audios y videos de su pequeña. Además, hará lo mismo con Magaly Medina.

“Bastante hemos sufrido como familia, con toda la exposición, los inventos de cada persona por afán de rating. Con mi abogado estamos trabajando en la denuncia para enseñarle a la gente de la televisión que uno no puede dañar a las personas”, expresó para Trome.