INEI: Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Cusco y Puno son las ciudades del Perú con la inflación anual más alta

Inflación anualizada de Puerto Maldonado vuelve a aumentar situándose en 17.43%.

En el segundo mes del año, los precios al consumidor aumentaron en veinticinco ciudades del Perú, pero cinco registraron las variaciones más altas, estas son Puerto Maldonado (2.44%), Pucallpa (1.34%), Tacna (1.19%), Abancay (1.14%) y Cusco (1.09%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Y con un incremento significativo, variando en un intervalo entre 1.00% y 0.75% se sitúan tres ciudades como Moyobamba (0.94%), Iquitos (0.93%) y Arequipa (0.86%). Mientras que, variando en un rango entre 0.75% y 0.50% se sitúan cinco ciudades como Ayacucho (0,74%), Cerro de Pasco (0.54%), Tarapoto (0.65%) Ica (0.60%) y Trujillo (0,58%).

Durante febrero de 2023, el bloqueo de los principales accesos a las ciudades repercutió en el desabastecimiento de diversos productos en los mercados a nivel nacional, siendo Puerto Maldonado la ciudad más afectada por el alto costo de los combustibles. Asimismo, Pucallpa, Abancay, Tacna y Cusco todas ubicadas en la región sur del país.

En un rango menor, con variaciones entre 0.50% y 0.25%, donde se encuentra el promedio nacional (0.43%), se ubicaron ocho ciudades como Moquegua (0.50%), Chiclayo (0.49%), Lima Metropolitana (0.29%), Piura (0,29%), Cajamarca (0.47%), Chachapoyas (0,41%), Huancayo (0.37%) y Huaraz (0.34%).

Por último, con variaciones positivas menores al 0.25% se identificaron cuatro ciudades como Chimbote (0,25%), Huancavelica (0,20%), Puno (0.14%) y Huánuco (0.08%). De otra parte, la única ciudad que registra variación negativa es Tumbes con -0,16%.

Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional y principales ciudades del Perú. Fuente: INEI.

Evolución anual de los precios al consumidor en las ciudades

Entre marzo de 2022 y febrero 2023, cinco ciudades se muestran un comportamiento con tasas superiores al 11.00%, liderando el grupo se encuentra Puerto Maldonado (17.43%), seguido de Cerro de Pasco (12.27%), Cusco (11.82%) y Puno (11.19%), así como Ica con (11.12%).

Con variaciones, en un intervalo entre 11.0% y 10.0%, se ubican cinco ciudades como Ayacucho (10.98%), Huaraz (10.98%), Arequipa (10.57%), Tacna (10.42%) y Trujillo (10.00%).

Asimismo, con fluctuaciones entre 10.00% y 9.00%, se sitúan cuatro ciudades como son Abancay (9,.91%), Huancavelica (9.76%), Moquegua (9.90%) e Iquitos (9.65%).

Y comprendidas en el intervalo que va de 9.00% a 8.00%, donde se ubica el resultado nacional (8.99%), se observa a cinco ciudades como Tarapoto (8.88%), Pucallpa (8.71%), Cajamarca (8.76%), Huancayo (8.23%) y Lima Metropolitana (8.65%).

Situándose en un rango de 8.00% a 7.00%, se presentan cinco ciudades como Huánuco (7.76%), Chachapoyas (7.68%), Chiclayo (7.72%), Piura (7.65%) y Chimbote (7,21%) Finalmente, con crecimiento menor al 7,0% se presentan dos ciudades Tumbes (6.55%) en la costa Moyobamba 6,22% en la selva.

Inflación a nivel nacional

Durante el mes de análisis, el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional reportó un alza de 0.43%, explicado principalmente, por el aumento de precio de las divisiones: alimentos y bebidas no alcohólicas (0.82%), restaurantes y hoteles (0.70%), educación (0.69%), bebidas alcohólicas y tabaco (0.67%), bienes y servicios diversos y transporte (0.46%), prendas de vestir y calzado (0.40%), recreación y cultura (0.33%), muebles, artículos para el hogar (0.31%) y salud (0.19%). No obstante, precios a la baja presentó alojamiento, agua, electricidad y gas (-1.09%); en tanto, la división comunicaciones, en promedio, no presentó variación.

Precios de alimentos de la canasta básica aún se mantienen altos.

Precios al por mayor a nivel nacional

En el mes de febrero de 2023, el Índice de Precios al por mayor a nivel nacional aumentó en 0.82%, por el incremento de precio reportado en los productos manufacturados (gasohol, petróleo industrial, petróleo diésel, thinner, pinturas al agua, carne de pollo, cemento, galletas saladas, cables de energía, fideos de pasta larga y envases de metal); agrícolas (arveja verde, tomate, olluco, zanahoria, naranja, maíz amiláceo y café en grano); y pecuarios (aves vivas: pollo y gallina, huevos, ganado: ovino y vacuno).

No obstante, bajaron los precios de los productos pesqueros debido al mayor abastecimiento (bonito, caballa, jurel, cachema, merluza, lisa y cabrilla). Del mismo modo, los bienes importados manufacturados reportaron alza de precio (varillas de construcción, tortas de soya, grupos electrógenos, leche maternizada, planchas de acero, teléfono móvil, neumáticos para camión, petróleo diésel, automóviles y cargadores y topadoras frontales); en tanto que, disminuyó el precio del maíz amarillo duro importado.