Magaly a Fiorella Retiz tras decir que no sería reportera: “¿Qué ha hecho para que uno la pueda mirar?”

Magaly Medina y su crítica a Fiorella Retiz | Magaly TV: La Firme

Reapareciendo luego de varios meses frente a un micrófono, Fiorella Retiz brindó una entrevista al programa de YouTube “Tiempo Muerto”, del periodista Giancarlo Granda, donde habló sobre lo que vendría en su carrera laboral.

La exintegrante de “La Banda del Chino” fue consultada sobre su regreso a los medios de comunicación y fue enfática al señalar que no volvería a ser reportera.

“Ahora, tú me preguntas para que trabaje de reportera de lunes a sábado, donde entras a las 10 de la mañana y (risas) sales a los dos días y no lo aceptaría”, declaró.

“Muy aparte, ya estoy muy acostumbrada a mi comodidad, a tener el tiempo justo y preciso de las cosas, de los trabajos. Yo ya pagué derecho de piso, ya no estoy para eso”, complementó Retiz.

Crítica de Magaly

En la edición de este martes de “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina repasó extractos de la entrevista de Retiz y criticó su postura respecto a que no volvería a ser reportera.

“¿Por qué la vamos a contratar?, ¿cuál es su curriculum?, ¿qué ha hecho ella en la historia del periodismo?, ¿qué ha hecho ella para que uno la pueda mirar y contratar?”, planteó la conductora de espectáculos.

Medina criticó lo que sería la falta de humildad por parte de Retiz en su paso por los medios de comunicación. En esa línea, recordó el “ampay” que protagonizó en abril del año pasado.

“Si su actuación más conocida fue donde tuvo el personaje principal en el “ampay” que nosotros hicimos. Pero ella dice ‘yo no estoy para ser reportera, para trabajar, para entrar a las 10 de la mañana y salir dos días después’. Lo que pasa es que este oficio que nosotros ejercemos, el periodismo en general, no es una profesión donde la mayoría de la gente viene a ganar plata. Se ejerce la carrera con pasión, con dedicación y, para alcanzar algo en la vida, para alcanzar lo que tú quieras, ser el mejor en la carrera que elegiste, se requiere de muchísimo sacrificio, no es eso que ‘¡Ay! Yo ya pagué derecho de piso’”, comentó con molestia Medina.

Magaly repasó lo que ha sido el paso de Retiz, de momento, por la televisión y criticó los reportajes que tuvo a su cargo.

“Esos son los reportajes tontos que hacía y ahora dice ‘¡Ay, no como reportera!’. Primero que aprenda a ser reportera, que nunca aprendió. Allá sus jefes que le habrán hecho creer que ella era muy buena reportera”, señaló.

“Esta alucinada ahora dice que quiere conducir un programa. ¿Esta alucinada a quién le ha ganado? ¡Ay, por favor! ¿Ser conocida porque te chapaste a un tipo casado y con familia es suficiente mérito para que ahora quieras conducir un programa? ¡No te pases!”, añadió ofuscada la presentadora.