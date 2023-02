Propuesta de una nueva Constitución empieza a perder respaldo popular, según encuesta del IEP

Reclamo por una Nueva Constitución es repetido por aquellos en contra del gobierno de Dina Boluarte.

El sueño de algunos políticos de cambiar la Constitución Política del Perú por una nueva se convirtió en materia de discusión en las elecciones generales del 2021 y pasó a ser un reclamo de las calles durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Si bien el mes pasado esta propuesta alcanzó 40% de respaldo en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), esta vez registra un ligero descenso en los resultados.

Partido Morado anuncia que promoverá un referéndum sobre el adelanto de elecciones El presidente de la agrupación, Luis Durán, señaló que viene trabajando junto a 37 movimientos regionales VER NOTA

Al ser consultados por lo que considera más conveniente para el país con relación a la Constitución de 1993, 36% de los participantes señaló que se debe cambiar a una nueva Carta Magna. Se trata de cuatro puntos menos en comparación a enero, el cual fue el mes donde se registró mayor respaldo a la propuesta. En junio del 2022, tan solo 30% de los ciudadanos miraba con interés dicha idea.

Desde febrero del 2022, el hacer algunos cambios a la actual Constitución empezó a perder apoyo popular. De 52% llegó a 45% en enero de ese año mientras que en febrero ha registrado un ligero ascenso de dos puntos. Por otro lado, aquellos que consideran que no se debe cambiar nada representan el 13% y los que dicen no saber ni opinar al respecto, 4%. A pesar de los cambios registrados, se puede afirmar que no son significativos.

El pedido de una nueva Constitución se encuentra ligado principalmente a agrupaciones de izquierda.

“Mayor respaldo a hacer algunos cambios a la actual Constitución se obtiene en los residentes de Lima Metropolitana, zonas urbanas, así como en hombres y entre aquellos que pertenecen al NSE A/B y C. También es entre quienes se consideran de centro o de derecha, quienes están mucho o algo interesados en la política y aprueban a la actual presidenta”, se lee entre las conclusiones del estudio de opinión del IEP.

Piden su salida

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vuelve a encabezar las encuestas, aunque esta vez se trate de aquella en la consultan a la ciudadanía por las figuras políticas que deberían retirarse. 31.6% de encuestados considera que la hija del exdictador debe dar un paso al costado. Se trata de una pregunta en la que la encuestadora no brindó nombres, sino que se esperó una respuesta espontánea por parte de los consultados.

Jaime Dupuy, gerente de ComexPerú: “Hay que escuchar las demandas de los que están a favor de una Asamblea Constituyente” El gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú señala que una solución a la actual crisis política y social del país es entablando un diálogo para recoger las demandas del pueblo, pero que no necesariamente resulta con un cambio de Constitución, sino con un mejor manejo de la gestión pública. VER NOTA

Durante las última semanas, tanto Fujimori como integrantes de su partido, han señalado que no participará de las elecciones generales adelantadas. Sin embargo, no descartó que esta decisión involucre al resto de comicios por lo que se podría esperar que su nombre vuelva a aparecer en la cartilla de votación de la subsiguiente elección. Por el momento, no se sabe quién representaría a su agrupación en la próxima elección presidencial.

Keiko Fujimori pide adelanto de elecciones y afirma que esperará su turno para postular. Foto: Andina

En segundo lugar aparecen aquellos que no saben ni precisan con 20.7% mientras que 13.5% pide la salida de todos los miembros de la clase política. Dina Boluarte aparece con 7.3%, seguida de toda la representación nacional y el premier Alberto Otárola. Con menor porcentaje, pero aún así nombrados por los consultados están Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, Jorge Montoya, Patricia Chirinos, Antauro Humala, entre otros.

Congreso oficializó acusaciones contra expresidente Pedro Castillo y dos de sus exministros de Estado El documento fue publicado en el Boletín de Normas Legales, por lo que permite al Ministerio Público formalizar la investigación e iniciar un proceso penal contra el exmandatario, Juan Silva y Geiner Alvarado VER NOTA

Aquellos cuyo nombre ronda el 1% son Guillermo Bermejo, César Acuña, Rafael López Aliaga, Verónika Mendoza, Aníbal Torres, Ollanta Humala, Hernando de Soto, Yonhy Lescano, Lourdes Flores, Jorge del Castillo, George Forsyth, Fernando Olivera y el expresidente Martín Vizcarra. Este último ha hecho público su deseo de participar en las próximas elecciones presidenciales representando a Perú Primero.