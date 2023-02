El paso de Milena Warthon por Viña del Mar: desde su llegada a Chile hasta ganar la Gaviota de Plata

Milena Warthon es ganadora del Festival Viña del Mar.

Milena Warthon es la octava peruana en ganar una Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar. La peruana logró impresionar al jurado y al público de la Quinta Vergara con “Warmisitay”, una canción escrita para su abuela. Después de interpretar tres veces el mismo tema, la joven artista fue anunciada como la flamante vencedora de la competencia.

El potente mensaje que lució Milena Warthon en su pecho durante la alfombra roja del Festival Viña del Mar Se enfrentará al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara. La joven intérprete de “Fiesta patronal” representará al Perú en el evento musical más importante de Latinoamérica. VER NOTA

Pero para la intérprete de “Warmisitay”, nada ha sido fácil. Antes de que se anunciara que Milena Warthon representaría al país en el festival de música más importante de Latinoamérica, la cantante de 22 años afrontaba duras críticas en redes sociales por su particular estilo.

Sin embargo, todo cambió cuando la peruana pisó Chile, dispuesta a conquistar al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara. El público no solo la recibió con los brazos abiertos, sino también le demostró que tiene fanáticos en todas partes del mundo. Y que, pese a los duros comentarios de algunos, Perú está orgullosa de ella.

Milena Warthon en Viña del Mar.

Su llegada a Chile

El 14 de febrero, Milena Warthon arribó al país vecino para participar en el Festival Viña del Mar. En conversación con Infobae, resaltó el apoyo de su comunidad y de sus fans chilenos. “En estos momentos siento el cariño de la gente. He recibido mensajes no solo de los peruanos, sino también de la gente de Chile. Hay muchos que dicen que van a verme en el show y eso me emociona mucho”, expresó.

Milena Warthon en Chile.

La joven cantante aprovechó su estadía en Santiago de Chile para realizar una íntima reunión con sus fanáticos, entre ellos varios niños chilenos. Juntos cantaron “Warmisitay” y “Agua de Mar”. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, en donde los usuarios felicitaron a Warthon por su cercanía con sus seguidores.

La eufórica reacción de Milena Warthon al escuchar que quedó como finalista en Viña del Mar La cantante presentó su segundo concierto este miércoles 22 de febrero. Después de minutos tensos, los conductores del festival dieron a conocer que nuestra compatriota era una de las finalistas. VER NOTA

“Para mí esta competencia. pase lo que pase, será un gran salto, va a ser súper grande. Después de Viña, estoy segura de que voy a crecer personalmente muchísimo, porque tengo grandes retos y es uno de los momentos en que uno sigue madurando”, nos comentó tras esta primera reunión.

Milena Warthon ya está en Chile. Cantante competirá en Viña del Mar.

Primera conferencia en Viña del Mar

Milena Warthon se hizo presente en la conferencia de prensa oficial del Festival Viña del Mar 2023. “¿Qué significa para ti representar a la mujer andina?”, le preguntaron a la exconcursante de ‘La Voz Perú’, a lo que ella respondió:

Milena Warthon triunfó en Viña del Mar: ¿qué significa “Warmisitay” y en quién está inspirada? Milena Warthon está participando en la categoría ‘Competencia Folclórica’ del Festival Viña del Mar con la canción "Warmisitay". VER NOTA

“Yo estoy aquí representando a la mujer andina, a mi país, pero también a mi comunidad. Mi mensaje trata de contar mi historia, yo nací en el año 2000, soy tiktoker, como muchos me conocen. Pues con esta canción que se llama ‘Warmisitay’, es un homenaje para mi abuela Teresa, para las mujeres andinas y para las niñas que me siguen”, dijo.

“En estos días que ha pasado lo del festival, he recibido muchos mensajes de gente de Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, que se identifican conmigo y mi concepto. Muchas gracias por permitirme mostrar la dulzura de la mujer andina en Viña del Mar”, añadió emocionada por el apoyo internacional que está teniendo.

Milena Warthon tuvo su primera conferencia en Viña del Mar: “Yo estoy aquí representando a la mujer andina”. | Facebook.

Poderoso mensaje en alfombra roja

El pasado viernes 17 de febrero, se llevó a cabo la ‘Noche cero’, en la que más de 120 invitados y concursantes del Festival Viña del Mar se hicieron presentes. Milena Wharton desfiló por la alfombra roja con un vestido reciclado de polleras. Además, llevó en su pecho un poderoso mensaje: “Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje”.

Milena Warthon en Viña del Mar. (Instagram)

Conquistó al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara

El lunes 20 de febrero, Milena Warthon pisó por primera vez el Anfiteatro de la Quinta Vergara para cantar “Warmisitay”. Sorprendentemente, el ‘Monstruo’-como así se le conoce al público-ovacionó a la peruana por su destacada presentación, la cual tuvo 5.9 puntos en promedio parcial. En dicha fecha, quedó en segundo puesto.

“Sentí la mejor sensación. Levanté la mirada y vi dos carteles que decían ‘Milena, te amo’. Bueno, uno era de mi familia, pero el otro era de una compatriota que está por aquí. Cuando dijeron mi nombre, gritaron mi nombre súper fuerte. En Chile me han recibido de la mejor manera, con mucho cariño. Me siento feliz y agradecida con la gente”, precisó en ‘Arriba Mi Gente’ sobre su experiencia en Viña del Mar.

Milena Warthon llegó al Festival Viña del Mar con la canción "Warmisitay".

Segunda presentación

Tras su primer performance, Milena Warthon reconoció que estaba nerviosa y prometió mejorar para su segundo show, realizado el miércoles 22 de febrero. Y lo cumplió, pues mejoró notablemente en la segunda fecha del Festival Viña del Mar. Cantó nuevamente “Warmisitay”, logrando 6.0 de puntaje y quedando entre las finalistas de la ‘Competencia Folclórica’.

“Gracias por permitirme brillar. No saben lo loco que está siendo este viaje, muchas emociones juntas, mucho cariño y muchos nuevos amigos. Pero lo más importante, es que he aprendido que el amor mueve Los Andes y que hoy más que nunca quiero cantar con el corazón. Pase lo que pase ¡VOLVEMOS CAMPEONES!”, escribió en sus redes.

Así fue la actuación de Milena Warthon este miércoles en Viña del Mar. Facebook

Peruana triunfó en Chile

El jueves 23 de febrero, Milena Warthon cantó por tercera vez “Warmisitay” en el Anfiteatro de la Quinta Vergara. Luego de ser calificada por los jurados, teniendo 6.3 de promedio general, la peruana se llevó a casa la Gaviota de Plata en la categoría ‘Competencia Folclórica’. El público chileno ovacionó a nuestra compatriota por su triunfo.

Milena Warthon interpreta Warmisitay en Viña del Mar.

Por supuesto, Milena Warthon no se olvidó de sus fans y, a través de su cuenta de Instagram, agradeció todo el cariño y apoyo que le han brindado. “Gracias, gracias, gracias. Sé que es súper tarde, recién me libero de todo. Mañana (hoy) les cuento todo”, detalló en su plataforma.

La intéprete de “Warmisitay” no solo ganó el trofeo de la Gaviota de Plata, sino que se llevó un premio económico: 33 mil dólares, que sería aproximadamente S/ 120 mil.