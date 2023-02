Magaly Medina recibió carta notarial de Renato Tapia: “Creen que aquí me voy a atarantar”

Magaly Medina revela que Renato Tapia le envió carta notarial. | Magaly Tv: La firme.

En su último programa “Magaly Tv: La firme”, Magaly Medina dio a conocer que, el futbolista de la selección peruana y del Celta de Vigo español, Renato Tapia le hizo llegar una carta notarial.

“Sí, pues. ¿El deporte nacional ha vuelto, no? Ese de mandar cartas notariales, de mandar rectificaciones. He recibido una de Renato Tapia. ¿Bien gracioso, no?”, señaló al inicio de su programa de este jueves.

La conductora de espectáculos se mostró ofuscada por el envío de la carta y aprovechó para recordar otros casos similares, añadiendo que no se siente amenazada y/o expuesta por los contenidos que emite.

“[Así como Renato Tapia], como hay otros, ¿no? Unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque, seguramente, Magaly Medina quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenacen, menos a mí. Estos, que no sé de dónde han salido, tristemente célebres, que se hicieron conocidos por un ampay. ¡Horrible, vergonzoso! Me vienen a decir ‘mis abogados se están encargando’. No tienen ni para pagar la luz y vienen acá con la de ‘mis abogados se van a encargar’. ¡Qué barbaridad!”, mencionó molesta la conductora.

Renato Tapia es acusado de no cumplir económicamente con su hijo.

Magaly Medina aprovechó también la oportunidad para recordar que no se va a “atarantar” y seguirá realizando su trabajo.

“A mí, realmente, me dan risa. Creen que aquí me voy a atarantar. ‘¡Ay, qué miedo!’ Un mamarracho me quiere demandar. ¡Vayan a trabajar! Con razon a algunos les dicen Superman”, complementó la conductora.

El caso de Tapia

Como se recuerda, a fines de enero y en el inicio de una nueva temporada, Magaly Medina emitió en su programa una denuncia en contra de Renato Tapia. Daniela Castro, su expareja, lo acusó de no querer reconocer a su hijo de 6 años.

En una extensa nota, se narró cómo fue que Tapia esquivó durante un buen tiempo el requerimiento de Castro, quien pedía que firme y le dé su apellido a su hijo. Él cumplía parcialmente con cubrir las demandas económicas.

Luego de la emisión del programa, el futbolista publicó un comunicado sobre el caso. Sin embargo, no se refirió puntualmente al proceso de darle el apellido a su hijo. Es así que Magaly anunció que le haría seguimiento cercano al caso y apoyaría a Castro en la demanda por filiación.

Esta semana, nuevamente en “Magaly Tv: La firme”, Castro acusó a Tapia de no asumir obligaciones económicas de su hijo. En esa línea, anunció que iba a interponer una denuncia por alimentos al seleccionado nacional.

Renato Tapia no estaría cumpliendo con su hijo aún no reconocido | Magaly TV: La Firme

“Renato ha sustraído sus responsabilidades alimentarias con su hijo. Por ello es que hemos decidido ponerle una demanda por alimentos por el monto de S/25 mil”, declaró para dicho programa Claudia Zumaeta, la abogada que lleva el caso de la expareja de Tapia.