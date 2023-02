Melissa Paredes explota contra Magaly Medina por decir que su presencia causó quejas en club privado: “Clasista y racista”

Muy furiosa, Melissa Paredes usó unos minutos de su programa ‘Préndete’ para responder a Magaly Medina, quien este lunes 20 de febrero en su programa aseguró que muchas mujeres se sintieron incómodas con la presencia de la modelo en un club privada. Según la periodista, personas conservadoras tomaron a mal que la actriz usara un bikini.

Ante ello, Melissa Paredes aclaró que en ningún momento sintió incomodidad de parte de nadie. Además, resaltó que las mujeres que asisten al lugar son regias y seguras de sí mismas.

“En ningún momento vi a una mujer (indignándose por su bikini), como tú dices, porque acá creo que la única que es acomplejada eres tú, la única que tiene que estar cuidando a su marido, eres tú, porque si no voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van al club son divinas, regias y seguras, no como tú, así que ubícate”, señaló.

La conductora de TV inició su discurso mostrando un video de Magaly Medina en un diminuto traje de baño. Asimismo, no dudó en destacar lo bien que se le ve y no tienen ningún problema en decirlo, pues no tienen nada en contra de ella. Lo que no entiende es por qué la periodista sí arremete contra ella.

“Yo no entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista. Me parece repugnante la forma en que ayer tomó ese tema, ¿para qué?, ¿ya empezaste la campaña contra mí nuevamente? ¿Ya te están auspiciando otra vez? Porque de otra no entiendo, con qué motivo sacarme a mí en algo que no tenía nada que ver. Yo estaba disfrutando con mi familia, no había ningún escándalo. ¿Para qué?, ¿con qué motivo?, ¿con qué intención lo hace?”, preguntó Melissa Paredes, quien no dudó en llamarla una vez más “clasista y racista”.

“Lo de clasista, lo de racista y lo demás, sabemos que lo eres, siempre lo has sido. Lamentable, sinceramente, que seas una persona así, pero por qué mostrarme así de esa manera. ¿Qué ganas con eso?, ¿qué te he hecho yo? No tenga nada en contra tuya, jamás diría que ‘ay que el bikini’, porque te queda regio como a todas las mujeres”, señaló.

Melissa Paredes explota contra Magaly Medina.

Magaly Medina y su crítica contra Melissa Paredes

En el programa del lunes 20 de febrero, Magaly Medina contó que recibió varios comentarios de parte de personas serias, a las que tiene mucha confianza. Ellas le decían que Melissa Paredes causó la crítica de muchos al aparecer con diminuto bikini en club privado.

“Lo que me dijeron es que causó bastantes comentarios porque ella llegó con un pareo y luego se quitó y estaba en un hilo dental luciendo lo que el cirujano le dio. Las señoras conservadoras del club me contaron que estaban en un cuchi cuchi (chuchicheo) diciendo cómo es posible que hayan dejado entrar a esta bataclana al club, que el club se está ‘bataclaneando’”, señaló.

En otro momento, contó que le dijeron que fue Melissa Paredes quien se encargó de pagar la cuenta de Anthony Aranda y de ella.

“Algo de lo que fueron testigos las personas es que toda la comida que pedían la pago ella (Melissa Paredes). Eso me dijeron y yo le les creo a mis amigos porque es gente muy seria. Con ese hilo dental que ella tenía, muchos señores estaban que miraban y se le salían los ojos y algunas señoras no estaban muy de acuerdo”, dijo.