Magaly Medina explotó contra Sofía Franco por justificar imágenes con Álvaro Paz de la Barra

Magaly Medina criticó a Sofía Franco por seguir hablando de Álvaro Paz De La Barra. (ATV)

Este 22 de febrero Magaly Medina mostró su molestia por las recientes declaraciones de Sofía Franco, quien negó haber regresado con Álvaro Paz de la Barra y aseguró que su salida al sur de Lima fue como amigos. Y es que, se difundieron imágenes de ambas figuras en una discoteca de Asia y luego comiendo en una hamburguesería.

La popular ‘Urraca’ no dudó en criticarla por mostrarse muy feliz al lado de su exesposo, pese a los múltiples problemas e infidelidades que sufrió con él. La exconductora de TV no se quedó callada y este miércoles en horas de la mañana dejó en claro que su relación con el exalcalde terminó; sin embargo, en otro momento insinuó que todo podría pasar en el futuro.

Las palabras de Sofía Franco no pasaron desapercibidas para Magaly Medina y en la última edición de su programa comenzó señalando que la rubia presentadora no puede ocultar sus sentimientos por Álvaro Paz de la Barra, por lo que le pidió que mejor ya no siga hablando del padre de su primogénito.

“Sofía, mejor te quedas calladita y no aclaras nada porque te tengo que decir que cada vez estás haciendo notar el entusiasmo que sientes por Álvaro Paz de la Barra y no puedes disimular la alegría que tienes en los ojos cuando hablas del posible retorno con tu todavía esposo”, dijo la figura de ATV.

“Nosotras las mujeres somos personas inteligentes, tenemos que pensar. Yo siempre digo ‘valórense’. Mi opinión y apreciación es que Sofía no se valora ni se quiere”, agregó Medina, para luego asegurar que Sofría Franco se contradice en su decisión de no querer volver con el político.

“Yo creo que si va a ir a un programa de Televisión a sostener algo que ni siquiera ella cree, no debería de ir. Ella dice que la ‘llama se apagó' y luego ‘si Dios quiere, pasará lo que tenga que pasar’. No pues. Eso indica que hay una esperanza dentro de ella y está pensando que si un ser superior lo quiere, ellos estarán juntos”, sostuvo.

Magaly Medina critica a Sofía Franco. (Captura)

¿Qué dijo Sofía Franco sobre Álvaro Paz de la Barra?

Sofía Franco estuvo en el set de ‘América Hoy’ para explicar las imágenes donde se le ve paseando por el sur de Lima junto a Álvaro Paz de la Barra y para responderle a Magaly Medina por sus críticas. La exconductora de TV negó rotundamente haberse reconciliado con el padre de sus hijos y cuestionó a la ‘Urraca’ por afirmar que ya están juntos.

“Se pudrió todo, qué pena. No hay nada. Siguen patinando con las informaciones, pero qué vamos a hacer. ¿Te afecta verme con el papá de mi hijo? No entiendo. Si estoy caminando, no tiene nada de malo. Lo quiero mucho, pero como hombre y padre de familia”, dijo.

Ethel Pozo, presentadora del magazine matutino, no pudo evitar preguntarle si aún tenía sentimientos hacia Álvaro, tomando en cuenta que estuvieron 10 años juntos. Sofía Franco respondió algo incómoda: “No. No hemos regresado. Una relación de padres es para siempre. La amistad está ahí, latente. Ahí queda”.