Percy Medina, el artista que une su obra con la modernidad en el Monumental Callao

Infobae visitó el Monumental Callao y conversó con Percy Medina acerca de su arte moderno. Carlo Fernández Castillo/. Infobae.

Ser artista, en cualquiera de las ramas que escojas, suele convertirse en una tarea titánica en un país como el Perú. Y es que aunque duela reconocerlo, las oportunidades suelen ser muy pocas para gente que teniendo el talento necesario, no recibe la ayuda de quienes deberían velar por el desarrollo de todas las expresiones artísticas.

Único sobreviviente del crimen en San Miguel rompe su silencio: “Mi abuela dio su vida por mí” El hijo mayor de Israel San Román Doroteo, ‘La Tota’, quien estaba dentro del auto, se encuentra escondido por temor a que también lo maten. VER NOTA

Pero hay algunos, que sobreponiéndose a la adversidad y a los momentos complicados que le plantea esta dura carrera, lo cierto es que valiéndose de su propio talento sale adelante y marca un nuevo derrotero en el mundo de la pintura y el arte en general.

Ese podría ser el caso del artista chalaco Percy Medina Schambaher quien, a fuerza de empeño (como reza una conocida polka), se viene haciendo de un espacio propio en el ambiente de la pintura nacional con su arte neón.

PNP desbloquea carretera que une Ayacucho con Abancay, pero todavía 14 provincias registran cierre de vías Por su parte, los manifestantes en Lima y varias regiones del sur siguen exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso actual y nuevas elecciones para este año. VER NOTA

Es por eso que Infobae Perú lo visitó en su taller, ubicado en el pasaje Gálvez, en pleno corazón de la zona turística llamada Monumental Callao, para conversar sobre su vida, sus proyectos y todo lo que necesita el verdadero talento peruano para sobresalir en el competitivo y feroz mundo del arte contemporáneo.

Todo comenzó en casa

(Carlo Fernández Castillo)

Como a la gran mayoría de seres humanos nos suele pasar, nuestros primeros ejemplos de vida son nuestros padres. Y también de nuestros talentos, pues el buen Percy recuerda como desde niño veía a sus padres realizar todo tipo de pinturas con singular destreza y él, llamado por la natural curiosidad, intentaba hacer lo mismo.

Paulina Arpasi Velásquez: la primera mujer aimara en ser congresista Sufrió racismo y discriminación en el Parlamento, pero aun así hizo sentir su voz en favor de los campesinos del Perú. VER NOTA

Con el paso de los años, ese talento se fue desarrollando y lo hizo ganar muchos concursos escolares. Hasta que sus compañeros le dijeron ‘basta’, pues era habitual verlo recibir varios diplomas de primeros puesto en los concursos de dibujo.

Sin saber lo que la vida le depararía (qué jovencito de 15 años lo sabría) fue creciendo y trabajando en lo que encontraba. Estudió y se convirtió en químico integral, especialista en productos afines y cosméticos, siendo asesor de varias empresas.

Pero ese bichito del arte no se le fue nunca. Casado y con tres hijos, decidió retomar su sueño, ahora sí en serio, de ser pintor y se la jugó el todo por el todo al pedir a la administración del Monumental Callao un espacio para trabajar sus obras. Y de eso está más que agradecido, ya que era el apoyo que necesitaba.

“Si esto no hubiese sucedido, el apoyo de la empresa privada, seguramente yo seguiría trabajando en otras cosas y no en mi pasión”, reflexiona.

No es fácil

(Carlo Fernández Castillo)

El camino al éxito nunca es un lecho de rosas. Para nadie lo es y Medina Schambaher no es la excepción a la regla, pues la llegada de la pandemia y los problemas sociales que afectan al Perú en estos días han sido un duro golpe al turismo, justamente su principal público que baja todos los fines de semana a esta zona turística del Callao no solo a pasar un buen rato de dispersión, sino a empaparse de algo de cultura.

Basta recordar que debido al COVID-19, este lugar estuvo cerrado poco más de un año sin recibir ni un solo sol de nadie. Solo la promesa de mantener sus lugares de trabajo. Ta como ha pasado.

Justamente es esas épocas duras para el Perú y el mundo, Percy sacó el emprendedor que siempre ha llevado adentro y se las rebuscó para siempre llevar un pan a la casa y pagar las cuentas.

Arte para todos

(Carlo Fernández Castillo)

Una de las principales características que tiene este artista es que siempre piensa en todo tipo de público. Es decir, el que no está acostumbrado a gastar grandes cantidades de dinero es una obra, pero sí en algo más pequeño que le resulte significativo.

Como son los cuadros con diversas imágenes de mejores épocas como escenas de películas, productos antiguos (que traen más de un recuerdo), portadas de grandes bandas de rock como Led Zeppelin, Ramones, The Beatles, etc. Obviamente, la salsa no podía estar ausente y cuadros de Héctor Lavoe y Rubén Blades son de los más solicitados y los que más rápido se agotan.

Pero no se crea que este talentoso chalaco solo hace sus propias versiones de otras obras. Claro que no, como buen artista, cuando le llega la inspiración, también es capaz de hacer sus propios cuadros (que son abstractos), los mismos que para su sorpresa, sus habituales clientes se suelen llevar apenas los termina.

“Muchos me dicen que les avise, apenas tenga algo propio por Instagram o WhatsApp. Y cuando lo hago, la obra se va rápido”, reconoce con orgullo.

Lo que se hereda

Y tal como le ocurrió a él cuando era un niño y veía a papá y mamá pintando, sus propios hijos han sacado la vena artística y hasta lo ayudan al elaborar algunos cuadros.

Por ejemplo, la mayor de los tres se especializa un poco más en lo que es la pintura. Se dio cuando de su talento cuando un día como cualquier otra hizo una réplica exacta de ‘La noche estrellada’ de Vincent Van Gogh. Nada más y nada menos. El segundo se dedica lo que es el mundo digital y el último, según confesión del mismo Percy, dibuja mejor que él.

El futuro

(Carlo Fernández Castillo)

Como cualquier otra artista, lo que este artista del Prime Puerto busca es trascender con sus obras y ser más conocido no solo en el Perú sino también en el mundo entero.

Pero sabe que hay que ir paso a paso. Es por eso que desde el próximo tres de marzo será parte de la nueva exposición que se prepara el famoso Pasaje Ronald, la niña de los ojos del Monumental Callao, y su muestra se llamará ‘Historias del Perú’ que estará dedicada a esos personajes que han trascendido y han dejado huella.

Lo particular de esta muestra es las pinturas estarán elaboradas con lo que él llama ‘arte neón’ en las que los colores fosforescentes son parte importante. Este periodista vio un ejemplo de lo que presentará esas fechas y le preció espectacular.

Cuándo visitarlo

Si usted también está interesado en la pintura con tintes modernistas, no puede dejar pasar la oportunidad de visitar la galería Arte Callao Perú. Lo más seguro es que se lleve una agradable sorpresa. Hay que tener en cuenta que este espacio está abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Está ubicado en el Pasaje Gálvez cuadra tres, justo al lado de la Iglesia Matriz del Callao.