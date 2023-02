André Carrillo fue elogiado por comentarista por su rol en el juego en el Real Madrid vs Al Hilal en la final del Mundial de Clubes

André Carrillo es titular ante Real Madrid por la final del Mundial de Clubes. (Reuters/Andrew Boyers)

En solo 18 minutos del primer tiempo, Real Madrid ya vencía por 2-0 a Al Hilal en la final del Mundial de Clubes y el dominio era casi absoluto a favor del equipo español. Ramón Díaz, entrenador del cuadro saudí, decidió realizar algunas variantes tácticas con su equipo titular con las que logró emparejar el trámite del partido y marcar el descuento.

De acuerdo con los comentaristas del partido por la cadena DirecTV, André Carrillo formó parte importante del replanteo del entrenador argentino, dejando de concentrarse únicamente en marcar al brasileño Vinicius Junior y pasar a cumplir una función similar al de la semifinal ante Flamengo.

Fabián Godoy, periodista y analista táctico, profundizó sobre la decisión del ‘Pelado’ Díaz al respecto del cambio de posición del futbolista peruano para acercarlo a sus compañeros del mediocampo, el colombiano Gustavo Cuéllar y el saudí Mohamed Kanno.

“Sí ajustó el equipo de Ramón la participación de Carrillo. Empezó el partido persiguiendo a Vinicius sobre la banda y a partir de la supremacía del Real Madrid con mucho juego internó, lo cerró a Carrillo para jugar cerca de Cuéllar y Kanno”.

“Tiró a Moussa Marega a banda para partir de afuera hacia adentro con la presencia de Luciano Vietto a espalda de Tchouaméni. Esa es la corrección que pudo hacer el Al Hilal para tratar de cortar esa cantidad de pases que el Madrid dio, sobretodo en los primeros 20 minutos de partido”, concluyó el presentador de TV.

Real Madrid enfrentó a Al Hilal en la final del Mundial de Clubes

A raíz de este reajuste en su planteamiento, el vigente ganador de la Liga de Campeones de Asia pudo ponerse nuevamente en partido gracias a un gol de Moussa Marega, que tras un pase en profundidad de Kanno, venció de un remate de derecha a Andriy Lunin a los 26 minutos.

Finalmente, la ‘casa blanca’ logró conquistar su quinto Mundial de Clubes al vencer por 5-3 al equipo de André Carrillo. Los goles de los madrileños llegaron gracias a los dobletes de Vinicius Junior, Federico Valverde y Karim Benzema. Para los ‘azules’ descontaron Moussa Marega y Luciano Vietto por partida doble.

Carrillo habló de su nueva posición

En la previa de la final del certamen FIFA, la ‘Culebra’ se refirió sobre la nueva posición en la que se viene desempeñando desde la llegada de Ramón Díaz a Al Hilal en febrero del año pasado, negando que sea algo nuevo para él e incluso se mostró satisfecho por la reinvención a su juego.

“Yo ya llevo jugando un tiempo en esa posición, no de doble cinco, pero sí en un sistema 4-3-3, yo juego un poco más avanzado realizando el trabajo defensivo. En esta oportunidad (contra Flamengo) me tocó jugar en un 4-4-2 y los dos por dentro, ya lo había hecho, pero no en tantos partidos. Me sentí bastante cómodo jugando allí”, declaró para el programa Espacio Fútbol.

El canterano de Alianza Lima considera que se adaptó bien a las nuevas exigencias de su entrenador, aseverando que su edad actual, 31 años, lo halla en el pico de madurez necesario para modificar su estilo de juego.

“Soy un jugador que le gusta tener la pelota, en el mediocampo tu tienes mucho más contacto con el balón que por la banda. Yo creo que es la madurez de un jugador, por suerte desde que llegó Ramón Díaz me colocó en esa posición y he rendido bastante bien. Yo mismo me he sorprendido. Todos los futbolistas quieren jugar y me tengo que acomodar a la posición que sea, siempre estoy dispuesto”.