Nataniel Sánchez opinó sobre el nuevo romance Joel Gonzales y aclaró si volverá a ‘AFHS’

Nataniel Sánchez habló sobre Joel Gonzales y Macarena Montalbán en 'Al Fondo Hay Sitio'.

La actriz que dio vida a la recordada Fernanda de las Casas, Nataniel Sánchez, habló sobre la posibilidad de retornar a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Desde que se estrenó la novena y décima temporada, los fans esperan que la artista nacional vuelva a la serie para concluir la historia de amor de su personaje con Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera.

Pese a la ilusión de los fans, Nataniel Sánchez dejó en claro que no está entre sus planes volver al Perú por el momento, ya que se encuentra establecida en España y está luchando por desarrollar su carrera como actriz. Sin embargo, no le cierra las puertas a ninguna producción peruana.

“No puedo decir que no vuelvo al Perú porque no sabes lo que te tiene preparado la vida, tampoco podría que me quedo en España porque, de repente, me sale algo en Los Ángeles o México y el camino me lleva por allá. No tenemos control de nada, debemos de vivir el presente”, dijo en un inicio.

“Estoy encantada de volver al Perú, sí, pero para hacer proyectos cortos, feliz… como una película, lo que sea. ¿Corto? Yo voy. Pero yo ahora estoy establecida aquí, tengo mi vida, mi ritmo, mis cosas, todo aquí (en España). Este es mi hogar ahora”, agregó para el programa ‘Estás en Todas’.

La última escena de Nataniel Sánchez en 'Al Fondo Hay Sitio'.

¿Qué dijo sobre Joel Gonzales?

En la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se informó que el personaje de Fernanda de las Casas se separó de Joel Gonzales y se fue del país, dejándolo con el corazón roto en las Nuevas Lomas. Se supo también que sus hijos jamás existieron, sino que formaron parte de un sueño del ‘Niño cara de pez’.

Actualmente, el personaje interpretado por Erick Elera está en coqueteos con Macarena Montalbán, protagonizado por María Grazia Gamarra. Para muchos, su historia de amor es muy parecida a la que tuvo con Fernanda de las Casas en las primeras temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Sobre este nuevo romance, Nataniel Sánchez indicó lo siguiente:

“Me parece maravilloso que se enamore el personaje de Joel, que vuelva a haber una pareja maravillosa, con María Grazia. Estoy feliz que la serie genere historias nuevas y que la gente se enganche con nuevos personajes, que los quiera y adopte. ¡Me parece maravilloso!”.

“No está entre mis planes hacer ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero me alegra de sobremanera el éxito que tiene la serie ahora. Es un regalo para los actores, me encanta cuando eso pasa y más que todo este proyecto que me dio tanto. Le guardo todo mi respeto y cariño del mundo, fui muy feliz cuando rodaba”, resaltó más adelante.

Nataniel Sánchez se refirió a la nueva temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Finalmente, Nataniel Sánchez agradeció a sus fans por siempre pedir su regreso en redes sociales. “Gracias por ese cariño infinito e incondicional. A veces leo los mensajes y me pongo a llorar, me escriben con tanto amor y con tanta honestidad, con tanta vulnerabilidad. Es muy bonito, me alegra el corazón leerlas y sabe que me acompañan”, sostuvo.