Eloy Espinosa-Saldaña: PJ negó medidas de protección a esposa del exmagistrado denunciado por maltrato psicológico

Eloy Espinosa-Saldaña: Poder Judicial negó medidas de protección para su esposa, quien denunció por agresión psicológica.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa Saldaña, continúa en las portadas tras ser denunciado por maltrato psicológico contra su esposa Rosa Montero Musso. El Primer Juzgado de Familia Especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima decidió no otorgarle medidas de protección a la denunciante.

La medida la interpuso el juez Erick Veramendi Flores, debido a que “existen problemas de pruebas”, según las declaraciones que brindó la presunta víctima a las autoridades. A través del documento que accedió La República, afirmó que no existe “situación de riesgo”.

“El problema de prueba es porque si bien se puede inferir la existencia de conflicto (no específico), no se ha establecido daño físico o psicológico, tampoco se ha identificado una situación en riesgo o peligro”, se lee.

Eloy Espinoza-Saldaña: Esposa detalla supuestos maltratos

Asimismo, en la Comisaría de San Antonio, Montero Musso afirmó que depende de manera económica del exmagistrado, por lo que mencionó que “tiene competencia para trabajar”. “La denunciante es abogada, tiene competencias para trabajar, para tener independencia económica. La posibilidad de subordinación es baja”, manifestó.

Además, indicó que “un conflicto” no es sinónimo de “violencia contra la mujer”, por lo que la presunta agraviada debe “acreditar el contexto de relación de poder y daño”. Ante ello, afirmó que “una crisis conyugal” tiene “solución” con un divorcio.

El magistrado Veramendi Flores indicó que la presunta víctima se ha retirado de la vivienda donde convivía la pareja, por lo cual “el riesgo disminuye. Sin embargo, la defensa legal de Montero Russo apeló la decisión.

Eloy Espinoza Salda fue magistrado del Tribunal Constitucional (TC). (El Comercio)

Espinosa Saldaña suspendido

Al hacerse público el caso, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional procedió a suspender a Eloy Espinosa-Saldaña, en su condición de miembro hábil. Esta decisión será hasta que culmine el proceso de investigación y el Poder Judicial tome una decisión.

A través de su comunicado, también aprobó que la denuncia sea revisada por el Comité de Ética de su institución y sea procesada con las medidas respectivas. El Consejo Directivo se basó en los alcances de los “objetivos de la entidad”.

Denuncia pública

El último domingo 5 de febrero, Rosa Montero Musso hizo pública su denuncia en el programa dominical Panorama. Entre sus declaraciones afirmó que “vivió un calvario” e indicó que es complicado brindar detalles, debido al “poder” que tendría el exmagistrado.

“Me he guardado todo esto por años. He vivido un calvario, si he salido es porque no aguanto más y tengo miedo. Estoy muy asustada porque él tiene poder y contactos y yo no tengo nada de eso. Lo que estoy diciendo es mi verdad, desde el fondo de mi corazón”, manifestó Montero Musso, entre lágrimas.

Alrededor de tres años habría sido agredida de manera psicológica, donde afirma que le decía que “no sabe nada”, pero este tipo de violencia habría aumentado cuando se retira del TC.

“Se desquitaba conmigo. Yo decía cuánto más tengo que hacer para que él me valore un poquito. Estaba equivocada, porque él no me tiene que valorar, la que se tiene que valorar soy yo”, comentó.