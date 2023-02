“He vivido un calvario”: Esposa de Eloy Espinoza-Saldaña contó cómo fue el supuesto maltrato en su contra

Eloy Espinoza-Saldaña: Esposa detalla supuestos maltratos

Rosa María Montero Musso, esposa de Eloy Espinoza-Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), brindó unas declaraciones exclusivas al dominical Panorama en las que ratificó su denuncia contra este por presunto maltrato psicológico.

“Me he guardado todo esto por años. He vivido un calvario, si he salido es porque no aguanto más y tengo miedo. Estoy muy asustada porque él tiene poder y contactos y yo no tengo nada de eso. Lo que estoy diciendo es mi verdad, desde el fondo de mi corazón”, manifestó Montero Musso, entre lágrimas.

Según la esposa del extribuno, las agresiones fueron “sistemáticas” al punto que “no puede contarlas todas”. “Hace dos noches que no duermo, tengo terror. No es fácil poner una denuncia así contra una persona a la que uno le tiene miedo, que ha sido objeto de su abuso durante años, y que es una persona con poder y que yo lo he visto influencia de contactos”, señaló.

Eloy Espinoza Salda fue magistrado del Tribunal Constitucional (TC). (El Comercio)

“He vivido durante años sujeta a maltratos psicológicos no solamente directos, hablados hacia mi persona, sino, incluso, Eloy hablaba como que solo en muchas ocasiones con cosas hacia mí: ‘Esta mujer desgraciada, que no se qué'. Yo escuchaba, era como una tortura china, o sea se me viene a la cabeza la imagen de lo que era una tortura china del preso que va cayendo la gotita de agua, así, es lo que yo he vivido”, detalló.

De acuerdo al relato de la mujer, Espinoza-Saldaña le pidió “cosas que iban en contra de sus valores” o que “claramente lindaban con lo ilegal”, pero ella se negó.

En el reportaje se indicó que busco contactársele, a través de mensajes y llamadas, y recibió esta respuesta: “No estoy al tanto de lo que habla. Si bien nos estamos separando, lo estamos haciendo en buenos términos. Y hasta hoy no recibido denuncia alguna en mi contra, por lo que mal puedo hablar sobre su contenido, el cual no conozco”.

Panorama también reveló que la Fiscalía de la Nación abrió el pasado jueves 2 de febrero una investigación preliminar por el “presunto delito de agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar (violencia psicológica)”.

Eloy Espinoza-Saldaña ha sido parte de importantes sentencias dictadas por el TC.

La pareja se casó hace más de seis años, pero -según Montero Musso- las agresiones se remontan a la convivencia perenne por la pandemia en el 2020.

“Lo que se me ha dicho es que no solamente hubo violencia psicológica, sino que yo tengo daño psicológico. Es que han sido tantos, eran todo el día, en todo momento. Entraba me gritaba, me llamaba, me hostilizaba y hasta me prohibió entrar al baño. (...) Me decía: ‘tú no sabes nada, es que tú no entiendes nada’”, relató la esposa.

Precisó que los presuntos maltratos se intensificaron cuando Espinoza-Saldaña salió del TC. “Se desquitaba conmigo. Yo decía cuánto más tengo que hacer para que él me valore un poquito. Estaba equivocada, porque él no me tiene que valorar, la que se tiene que valorar soy yo”, comentó.

“Cada vez que el caminaba hacia donde yo estaba, sentía terror y, a veces, me escondía y me iba para otro lado del departamento. Y eso hasta ahora estoy así, tengo miedo”, acotó.

Rosario Sasieta está representando legalmente a la esposa del exmagistrado del TC.

Rosario Sasieta, abogada de Montero Musso, declaró: “Esta persona cree que el mundo es suyo, que el mundo gira alrededor de él, que todos le deben sumisión. En todos los casos que he visto sobre violencia, el agresor se siente y actúa como si estuviera realmente por encima de la víctima”.

De acuerdo al informe, no sería la única denuncia contra el abogado por agresión verbal. En diciembre de 2019, la exsecretaria general Susana Távara lo acusó por el mismo delito, luego de pedirle que firme el acta que nombraba a Marianella Ledesma como presidenta del TC.