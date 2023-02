José Elice analiza el panorama: “Adelantar elecciones para el 2023 ya sería imposible”

José Elice explica los entretelones del rechazo del Congreso al adelanto de elecciones. RPP

El Ejecutivo envió este viernes al ministro de Justicia, José Tello, a sustentar el proyecto de ley de adelanto de elecciones que envió al Congreso de la República con carácter de urgencia. Pese a que explicó con detalle las intenciones del gobierno, junto con representantes de JNE, Reniec y ONPE, la Comisión de Constitución decidió no debatir el dictamen. Pasó al archivo temporalmente, hasta el siguiente periodo anual de sesiones, donde se podría ver.

El exministro del Interior, José Elice, explicó en RPP que dicho proyecto podrá revisarse en el siguiente periodo anual de sesiones, que empieza el próximo 27 de julio y termina el 15 de diciembre de 2023. “Si se quisiera hacer otra reforma, de modo tal que las elecciones se desarrollen cuanto antes, en 2024, habría que modificar el reglamento para cambiar otra vez las fechas de inicio y término de las legislaturas. Para tener dos legislaturas para aprobar la reforma transitoria de la Constitución”, detalla.

Asimismo, confirmó que, en este contexto, celebrar elecciones el 2023 ya no es posible. “2024 es posible, quizás un poco más allá, pero 2023 ya sería prácticamente imposible”, apuntó.

Elice sostuvo que el proyecto del Ejecutivo se desestimó basándose en el artículo 78, que plantea que no puede verse en la misma legislatura anual un proyecto que ya ha sido rechazado, o cualquier otro sobre la misma materia.

“Parece que no quieren irse o quieren forzar la renuncia de la presidenta para adelantar todo de esa manera, no sabemos. Vamos a poder interpretar por lo que los congresistas vayan expresando en las próximas horas y días. Otra cosa es cómo lo va a interpretar la gente que está a la expectativa, y porque necesitamos una salida urgente de esta situación”, aseguró.

Agregó que los legisladores deben observar y ser conscientes de la situación difícil que estamos pasando como país, que va más allá de la renuncia de la presidenta, porque el pedido es que se vayan todos.

Sobre la propuesta de Fuerza Popular

Al ser consultado sobre la iniciativa del fujimorismo de impulsar el adelanto de elecciones, el exministro dijo que en ese momento ya había una primera votación para adelantar los comicios al 2024. “Se reconsideró y la reconsideración dejó sin efecto esa primera votación de reforma constitucional transitoria. Se votó, no se alcanzó votos, ni siquiera para una reforma con referéndum, se reconsideró, tampoco se alcanzó a los votos y todo quedó en nada”.

Ahora, también se debatió un dictamen sustitutorio aplicando el reglamento del Congreso, tampoco alcanzó los votos, que venía con el añadido de la propuesta de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Y ahora el gobierno presentó un proyecto de ley con nota de urgencia, que es el que se ha visto hoy en la Comisión de Constitución”, precisó.

Comisión de Constitución. (Cogreso)

Para Elice, en este momento estamos en cero. Estimó que si las cosas se agravan, probablemente a Dina Boluarte no le quede más que renunciar. En ese escenario, el actual presidente del Congreso, José Williams, asumiría la presidencia de la República de manera temporal y debe convocar inmediatamente a elecciones.

Sobre las críticas a Williams, dijo: “Por ahí leo ya desde hace bastante tiempo que habría que elegir a un nuevo presidente del Congreso. Yo no veo por qué. Las circunstancias en que eso ocurrió con Francisco Sagasti y Valentín Paniagua fueron otras. Ahora yo no veo por qué el congresista Williams no podría asumir la presidencia de la República”.