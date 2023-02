Manifestante pide ante cámaras renuncia de Dina Boluarte y policías lo detienen en vivo

Cusco: Policías detienen a manifestante ante cámaras

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) interrumpieron un enlace en vivo de un medio de la región Cusco para detener a un manifestante que brindaba declaraciones en contra del gobierno y exigía la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia de la República.

Economía peruana se contrae por protestas y convulsión social Ministro de Economía, Alex Contreras, estimó que el costo del conflicto social en el país se eleva a los 2150 millones de soles. Además, Cusco, Puno y Madre de Dios son las regiones más afectadas. VER NOTA

Mientras el joven declaraba ante las cámaras de la Nueva TV Nacional, dos uniformados lo sujetaron de los brazos y la zona en la que estaban más ciudadanos protestantes empezó a ser gaseada con bombas lacrimógenas.

Los manifestantes recriminaron a las fuerzas del orden por la aparente injustificada detención del joven, quien atinó a lanzarse al suelo para que no se lo llevarán. “¡Déjalo, déjalo!” empezaron a gritar para evitar que no sea trasladado a la comisaría.

Desde hace un mes, las protestas en Cusco no han parado. (AP Foto/Pedro Anza)

Segundos antes, al ser abordado por el reportero del citado medio, el manifestante contó que había sido capturado por un grupo contrario que decía marchar “por la paz”.

Más de 30 mil trabajadores mineros han sido evacuados por bloqueos del corredor minero sur Las manifestaciones en el Perú no solo está afectando al sector turismo, comercio y producción, también al minero, que hasta el momento son más de 30 mil trabajadores han quedado temporalmente suspendidos de sus labores. VER NOTA

“Nos han agarrado, a mí mas que todo, otro grupo que es de la paz. Me llevaron acá dentro al centro comercial, me han agarrado y me han torturado. Hay videos que demuestran que ellos me están torturando, golpeando y haciendo de todo”, denunció el joven.

“Ojalá que renuncie la Dina Boluarte, a mí solo me han torturado, pero no como a los demás los han matado”, agregó el muchacho, para que en ese preciso momento entren en escena dos agentes uniformados de la Policía.

Rescatan a policía secuestrado por turba de 600 manifestantes en Madre de Dios Las fuerzas del orden ejecutaron un movimiento táctico logrando el rescate del efectivo. VER NOTA

En el enlace en vivo no se logra ver que pasa finalmente con el joven intervenido, quien empezó a ser rodeado por más oficiales, pese a la resistencia que oponían los otros manifestantes para que no se lo lleven detenido.

Las multitudinarias movilizaciones sociales se han dado en el centro de la región y por otros principales puntos. (Reuters/Paul Gambin)

Dejó de tuitear

A días de cumplir dos meses en el cargo, la presidenta Boluarte decidió suspender una de las vías de comunicación con la población: su cuenta oficial de Twitter. A través de las redes sociales, varios cibernautas reportaron el hecho.

Al momento de ingresar al perfil de la mandataria se lee la siguiente frase: “Esta cuenta no existe”. De acuerdo con el portal de Twitter, esto sucede cuando el o la titular decide desactivar su cuenta. Esto no quiere decir que posteriormente, si así lo desea, pueda volver a activarla.

Esta situación se da en medio de las protestas que se realiza en las diversas regiones del país por la crisis política. Los manifestantes piden la renuncia de la jefa de Estado y el cierre del Congreso de la República.

Son cerca de 27 días que las protestas se han reiniciado, pero no existe tregua ni diálogo con el Ejecutivo. En este sentido, la presidenta Boluarte habría realizado esta acción, porque no se muestra activa en sus redes. Ante ello, habría dispuesto que la información será compartida y difundida por las otros canales oficiales de las instituciones relaciones al Gobierno.