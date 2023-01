Michelle Soifer presumió romance con misterioso galán y Magaly Medina reveló su identidad

Michelle Soifer hizo pública su nueva relación amorosa. (Instagram)

Michelle Soifer se dio una nueva oportunidad en el amor. Mediante sus redes sociales, la cantante difundió fotografías al lado de quien se trataría de su nueva pareja sentimental. Sin embargo, Magaly Medina se encargó de revelar su identidad y hasta aseguró que todo se trataría de una campaña publicitaria para lanzar una canción.

La noche del lunes 30 de enero, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ difundió las imágenes que Michelle compartió en su plataforma, en donde se ve muy feliz en compañía de un misterioso galán, quien la besa en la mejilla sin llegar a mostrar su rostro.

Aunque muchos creían que se trataba del manager de Michelle Soifer, el empresario israelí Gil Shavit, la ‘Urraca’ aseguró que, en realidad, la exchica reality está con Gleyson Reñe, uno de los vocalistas de la Combinación de la Habana.

“Es un cantante, siempre lo hemos visto en la orquesta. Un chico de ojos verdes, bastante atractivo, el tipo que le gustan a ella porque siempre le gustan bonitos, aunque sean vagos, carga carteras. Le gustan los guapos, que la deslumbren”, señaló Magaly Medina en su programa.

Gleyson Reñe, integrante de Combinación de la Habana.

¿Campaña publicitaria?

Para la periodista de espectáculos, que Michelle Soifer haya publicado imágenes con su supuesto enamorado es nada más ni nada menos que una campaña publicitaria para llamar la atención de sus fans, pues pronto estrenaría un nuevo tema musical con la Combinación de la Habana.

“Quiere despertar interés y curiosidad por su nuevo ‘novio’. ¡Ja, nuevo novio! Pero no, todo obedecería que han grabado una canción o un videoclip y es por eso que dejan entrever este supuesto romance. Bueno, ahora que la publicidad se vuelva verdadera, con Michelle Soifer nunca se sabe”, manifestó entre risas.

Michelle Soifer estaría por sacar un nuevo single, según Magaly Medina.

Polémica por expareja de Michelle Soifer

Una investigación de Magaly Medina reveló que la expareja de Michelle Soifer, el modelo venezolano Giuseppe Benignini, vende sus fotos íntimas y ofrece sus servicios sexuales a través de las redes sociales. Puede ganar hasta 200 dólares vendiendo de tres a cuatro videos suyos, en donde aparece desnudo o manteniendo relaciones sexuales.

Un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’, quien se hizo pasar por un cliente, se ganó la confianza del ‘Principito’ y le propuso un encuentro sexual por 2500 dólares la hora. Benignini aceptó, sin saber que todo estaba siendo documentado para presentarlo en el programa de espectáculos.

Tras el reportaje, el venezolano no desmintió su nuevo trabajo y hasta agradeció a Magaly Medina, de manera irónica, por promocionar su contenido. “Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no diré nada”, fue el mensaje que le envió a través de Instagram.

Giuseppe Benignini saltó a la fama en el 2019, cuando inició un romance con Michelle Soifer.

Michelle Soifer salió con Giuseppe Benignini en el 2019, luego de terminar su romance con Kevin Blow. En esa época el modelo venezolano fue apodado como ‘carga carteras’, pues nadie sabía realmente a qué se dedicaba. Un año después de confirmar su relación, la artista nacional reveló que estaba soltera y no dio detalles de su separación. Por su parte, el ‘Principito’ se dedicó a los negocios gastronómicos, pero ninguno funcionó y emigró a Bolivia en busca de nuevas oportunidades.