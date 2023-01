Giuseppe Benignini vende fotos íntimas y ofrece servicios sexuales en redes, según Magaly Medina

Giuseppe Benigni vende fotos íntimas y ofrece servicios sexuales en redes. ATV/ Magaly TV, La Firme

El programa de Magaly Medina reveló que Giuseppe Benignini, quien se hizo conocido en la farándula nacional por haber sido pareja de Michelle Soifer, vende sus fotos íntimas a través de redes sociales. También informaron que ‘El Principito’ ofrece servicios sexuales.

Este destape se dio gracias a una investigación que realizó el equipo de ‘Magaly TV, La Firme’. Un reportero del programa se hizo pasar por un seguidor del modelo venezolano para pedirle sus provocativas fotografías mediante Telegram.

“Si quieres que te muestre todo serían 200 dólares... y te muestro todo”, respondió el exchico reality en un inicio.

Tras el respectivo pago, el cual se hizo a una cuenta a nombre de Giuseppe Benignini Arcia, el reportero de ‘Magaly TV’ recibió cuatro videos y una fotografía. “Uno de los videos era teniendo relaciones sexuales con una mujer. Le preguntamos si era Soifer y él prefirió no responder”, informó el investigador.

Giuseppe Benigni saltó a la fama en el 2019, cuando inició un romance con Michelle Soifer.

Más adelante, el exchico reality le preguntó al reportero cuánto estaría dispuesto a pagar por más contenido, y no necesariamente digital. “¿Por sexo? 2500 dólares la hora”, acotó el ‘urraco’.

En la conversación difundida, Giuseppe Benignini termina aceptando la propuesta. “Primero depósitame la mitad y cuando llegues allá la otra mitad me lo das en persona”, le informa.

En otro momento, explicó lo que ocurriría en el encuentro. “Lo primero que te haría sería un masaje medio erótico con mis manos. Voy tocando la espalda, voy bajando hasta las nalgas…”, señaló en un inicio para luego dar detalles mucho más sexuales.

“Todo lo que pase y lo que hablemos queda entre tú y yo, recuerda que soy una persona pública, no quiero problema”, fue el último mensaje enviado por el venezolano. El reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ aclaró que dicho encuentro sexual no se llegó a concretar.

Chat entre reportero de 'Magaly TV' y Giuseppe Benignini.

La crítica de Magaly Medina

La conductora de TV arremetió contra Giuseppe Benignini por generar dinero vendiendo fotos y videos sexuales, principalmente porque se fue del país en busca de un futuro mejor.

“El Principito es un ilusionado. Siempre que venía a Perú se creía lo máximo. Cada vez que le decíamos carga carteras decía que no, por lo menos debería recursearse haciendo eso, pero eso de venderse es otra cosa… Él le ofrece cosas muy puntuales, en cuanto a sexo, pero eso no hemos puesto porque es muy fuerte. ¿No decía que hacía pizzas? ¿qué tenía un negocio?”, precisó Magaly Medina.

Magaly Medina cuestionó a Giuseppe Benignini tras el reportaje.

Giuseppe Benignini se pronunció

La expareja de Michelle Soifer publicó en sus historias de Instagram el mensaje que le envió a Magaly Medina, luego que la periodista de espectáculos difundiera su nuevo “trabajo” en Bolivia. No solo agradeció a su equipo de producción por comprar su contenido, sino también se refirió a Alfredo Zambrano.

“Pude ver un poco en redes que compraste mi material y te lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y por todo el amor que me tienes. A ti te puedo hacer un mejor precio y disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe nada de eso”, escribió.