Asesino de tiktoker peruana: sintió celos por sus seguidores y la acuchilló delante de su hijo

Varios usuarios indicaron que este video era un grito de auxilio de la tiktoker asesinada por su esposo. Video: TikToker

A Marilyn Martínez le gustaba el TikTok. Compartía sus rutinas de ejercicios, algunos videos bailando o pasando tiempo con su familia, su pequeño hijo y su esposo Alexander Israel Pinedo Barro. Sin embargo, el pasado lunes 16 de enero la Policía se encontró con una escena espeluznante en su departamento en un edificio multifamiliar en San Borja: la pareja de la tiktokera de 29 años la había asesinado de varias puñaladas.

La influencer había estado gritando para que la ayuden. Los vecinos alertaron a la PNP que arribó inmediatamente para hallar al feminicida con el cuerpo de la mujer muerto y al interior también se encontraba su mejor hijo de ocho años, quien, según las hermanas de la víctima, presenció el crimen.

Marilyn Martínez fue atacada cuando se encontraba en su habitación con un cuchillo de cocina. Pinedo Barro confesó el asesinato de la persona que alguna vez prometió amar. Fue trasladado la comisaría del distrito.

La última publicación de Marilyn, quien acumulaba 445 mil seguidores en TikTok y un poco más de 20 mil en Instagram, fue el 15 de enero, un día antes que le quitaran la vida. En el video de @marilyn.fitmommy publicó un “mensaje de la semana” con la canción Flowers de Miley Cyrus, que apela a la autonomía de la mujer. En cierta manera, también fue un grito de auxilio.

Alexander Israel Pinedo Barro asesinó a su esposa, la tiktoker Marilyn Martínez. Video: TikTok

La confesión y los celos del feminicida

El último jueves 19 de enero, Pinedo Barro fue llevado hasta el lugar del crimen para la reconstrucción de la escena. Sin ningún remordimiento pidió que lo grabaran para que detalle cómo habían sido los últimos minutos de su esposa. En su mirada no había arrepentimiento, solo celos.

“Soy un asesino y he matado a mi esposa, y voy a pagar lo que tenga que pagar (...) Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía (...). Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”, manifestó.

El mismo homicida contó que su hijo vio el crimen. El menor actualmente se encuentra bajo la custodia de la abuela materna para superar, poco a poco con ayuda de un psicólogo, este terrible momento.

El Ministerio Público dictó nueve meses para el autor del asesinato “como presunto autor del delito contra la vida cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de su pareja”, de acuerdo a la Fiscalía.

El terrible relato de un feminicida que mató a sangre fría a su esposa. ATV

La vida detrás del TikTok

Marilyn Martínez incluía a su esposo en su material de TikTok. Pinedo Barro aparece en varios videos como aquel donde bailan afuera de su departamento o en un juego de papelitos.

La tiktokera conoció a su esposo cuando tenía 17 años y él 30. Desde que convivieron hubo más de cinco agresiones físicas: golpes en la cabeza y puñetes en la entrepierna, según una denuncia que data de 2012.

Después de varias reconciliaciones decidieron casarse y, posteriormente, tuvieron a su hijo. Sin embargo, los golpes continuaron en su más de diez años de relación.

Los vecinos del edificio multifamiliar relataron que los veían como una pareja medianamente normal, con discusiones como cualquier familia, pero sin nada más que atrajera la atención. Por eso, cuando se escucharon los gritos de Martínez, todos se sorprendieron. Ese fue el día que la asesinaron.

Justicia para Marilyn

Después de conocerse la noticia de la muerte de Marilyn Martínez, los usuarios en TikTok han compartido la historia de su homicidio a manos de su esposo usando el hashtag “#justiciaparamarilyn”.

“No estamos todas, nos falta Marilyn”, “nunca dejen pasar la más mínima señal de maltrato, Nunca terminas de conocer a tu esposo, novio, enamorado, pareja”, “simplemente es estar alerta e irte antes que sea demasiado tarde”, “princesa, que tu espíritu evolucione en otra dimensión o encarne en mejor vida. Tu niño será bien cuidado”, fueron algunos comentarios.

En esa plataforma tenía la mayoría de seguidores que se mostraron muy tristes por este hecho. Allí baila alegremente y sincroniza los labios con canciones, en su mayoría en castellano.

Líneas de emergencia

La violencia de género y familiar son muy frecuentes en Perú. Si es víctima de cualquier tipo de violencia, pida ayuda a la Línea 100, el servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte emocional que te ayudará.

Si es un caso de gravedad, asista a la comisaría más cercana para denunciar la violencia que está sufriendo y le ofrezcan la ayuda oportuna.