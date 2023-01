“Soy un asesino y he matado a mi esposa”, el espeluznante relato del feminicida de San Borja

El terrible relato de un feminicida que mató a sangre fría a su esposa. ATV

A inicios de esta última semana, una nueva noticia de feminicidio volvió a conmocionar al distrito limeño de San Borja. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre el cruel asesinato a una joven madre de familia, en presencia de su menor hijo. Su pareja y padre del menor fue el responsable de este horrendo crimen.

Alexander Israel Pinedo Barro, autor del feminicidio de la víctima de iniciales M.Y.M.G (34) fue llevado hasta el lugar del crimen para la reconstrucción de la escena, y sin ningún titubeo contó su espeluznante relato.

El feminicida pidió efusivamente que lo grabaran detallando los último minutos de vida de quien fue su esposa. “¡Grávame! Yo cuando la maté, sí vi su hueso”, mencionó sin ningún reparo.

Pinedo Barro vivía con su esposa desde hace 10 años aproximadamente. Según la PNP, el responsable del feminicidio se valió de un cuchillo para llevar a cabo el crimen.

Según su confesión, luego de del delito que cometió quiso acabar con su vida pero no pudo. “Entonces dije: acá me toca a mí pero fui tan cobarde que no me pude suicidar”, dijo.

Pero la situación escalofriante no termina ahí. Otro dato que el reportaje de ATV menciona es que el hijo de ambos habría sido testigo de la discusión por celos de sus padres que terminó en un asesinato. El menor, quien ahora se encuentra bajo la custodia de su abuela, trata de superar el terrible momento que le tocó vivir.

Se conoció que este jueves 19 de enero se llevará a cabo el pedido del Ministerio Público para que se efectúe la prisión preventiva por nueve meses contra el feminicida confeso. Para este pedido, la Fiscalía ha recabado pruebas y la versión de los hechos del propio acusado.

El hallazgo

Presunto asesino fue denunciado por su víctima en 2012.

El hecho ocurrió en una vivienda en un edificio multifamiliar ubicado en la calle Correggio 195, en San Borja, donde, según el relato de los vecinos, la mujer pidió auxilio por la ventana de su domicilio para escapar de su agresor. Momentos después, personal de Serenazgo y de la Policía llegaron al lugar, pero lamentablemente encontraron a la mujer sin vida.

Peritos de la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos en San Borja para iniciar con las diligencias y ahí mismo fue detenido Alexander Israel Pinedo Barrón y luego trasladado a una comisaría del distrito para las investigaciones del caso. Mientras que, el hijo de la víctima, fue trasladado a la vivienda de su familia materna.

Líneas de emergencia

La violencia de género y familiar son temas muy frecuentes en Perú que, si no es denunciado a tiempo, podría acabar en feminicidio. Por ello, si usted es víctima de cualquier tipo de violencia, puede pedir ayuda a la Línea 100, el cual es un servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte emocional que te ayudará.

De ser casos de gravedad, por favor acuda a la dependencia policial más cercana para que le brinden la atención oportuna.

