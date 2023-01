Ethel Pozo aclara que no está pendiente de Melissa Paredes: “Nunca la he visto, ahora menos que no tengo TV tras el robo”

Ethel Pozo dice que no está pendiente del programa de Melissa Paredes.

Ethel Pozo regresa este lunes 30 de enero a la conducción de ‘América Hoy’, junto a Janet Barboza, Brunella Horna, Edson Dávila y Christian Domínguez. Ante ello, la conductora señaló que está bastante emocionada, sobre todo, después del terrible momento que pasó al ser víctima de robo en su casa. La animadora e hija de Gisela Valcárcel aseguró que está más tranquila, sin embargo, lamentó que esa haya sido la causa de no estar con su madre este 26 de enero, por el día de su cumpleaños.

Como se recuerda, entre muchos objetos costosos, los malhechores robaron su visa, por lo que no pudo viajar con Gisela Valcárcel para ser parte de una reunión importante de Estados Unidos, además de celebrar los 60 años de su progenitora en dicho lugar. “Es lamentable, me apena no estar con ella en estos momentos, lo habíamos planeado tanto, pero debo agradecer que estamos sanos y salvos”, indicó Ethel Pozo, quien resaltó que la experimentada conductora siempre está en su corazón.

En conversación con Infobae, la esposa de Julián Alexander se refirió a su regreso a las pantallas, la competencia con Melissa Paredes, la gran amistad que tiene con Brunella Horna y hasta se atrevió a opinar de Renato Tapia, el protagonista del reciente destape de Magaly Medina.

Ethel, regresas al programa después de pasar una terrible situación, ¿cómo te sientes y qué medidas estás tomando?

Estoy muy contenta de retornar. Creo que nosotros ya estamos muy acostumbrados de vernos todos los días, a salir al aire y comentar todo lo que pasa a nivel nacional. Considero que es momento de regresar, también nos lo han dicho en redes. Además de ser un trabajo, lo respetamos muchísimo. Sobre el robo, ya estoy un poco más tranquila. Me he tomado mi vitamina porque sí siento una especie de pena, tristeza y ansiedad. No lo había experimentado antes, pero cada día mejor. Estoy segura de que va a ir pasando.

¿Te sientes dañada emocionalmente?

Sí, claro, es un daño emocional para mí, para mi hija menor que también está asustada. Para todos, es llegar a tu casa y sentir que tu lugar seguro ha sido violentado, imaginarte a la gente (que ha estado ahí), es fuerte, pero no soy la única, hay casos peores. Agradezco a Dios no haberlos pasado, hay casos donde las personas están en casa y te duermen, cosas que no quiero ni imaginarlo. Pero bueno, estamos aquí, no nos han hecho daño y lo material se recupera.

El programa regresa con Brunella Horna, se jugó mucho con el posible regreso de Melissa Paredes, ¿en algún momento se pensó en esta opción?

Yo estoy super contenta, la verdad nunca vi que pueda entrar otra persona a reemplazarla, ella se ganó su lugar desde el primer mes. Somos 5, pero la propuesta siempre fue 3 mujeres de distintas edades, yo creo que Brunella aporta otras cosas por la edad que tiene, es muy particular, ella tiene una personalidad bastante definida. Yo siempre tenía la esperanza de que ella continuara. Más bien pensaba que iba a entrar otra persona, pero por parte de los chicos.

Has llegado a compenetrar mucho con Brunella, ¿no? ¿Se podría decir que son grandes amigas?

Sí, ya la palabra amiga se ha desvirtuado a raíz de lo que pasó con Melissa (Paredes), pero sí, con Brunella nos hemos conocido bien. Richard (Acuña) y Julián (Alexander) se llevan muy bien, han estado bromeando con la promoción de Magaly Medina (el ampay del ‘Chorri’ Palacios). Decían, ‘eres tú, eres tú’. Tenemos muchas cosas en común, a sus 25 años es muy madura. Hace match conmigo porque estamos casadas, su esposo tiene hijos, yo también. Nos hemos conocido todos.

En el ampay de Melissa Paredes te mostraste decepcionada. Ahora, ¿confías en la amistad que tienes con Brunella Horna?

Yo sigo confiando. Una persona no hace el mundo, yo sigo siendo la misma. Además, quiero recordar que yo lloré por todo lo que sentía. Hay cosas que a mí me van a conectar con la emoción, cuando hay historia de un padre, cuando le hacen homenajes o alguien habla de su papá, conecto porque es una carencia que yo tuve. Conecto también cuando un hogar se destruye, es una familia a la cual yo frecuentaba y eso se destruyó a causa de un ampay, eso es lo que me dio mucha pena.

‘América Hoy’ va a competir con ‘Arriba Mi Gente’ y ‘Préndete’, programa de Melissa Paredes...

Nosotros siempre trabajamos en nuestro eje, en nuestro grupo. Nosotros nunca nos hemos fijado en la competencia, desperdicias energías, es como rendir un examen y mientras ves lo que el otro está haciendo, pierdes el tiempo para hacer el tuyo.

Maju Mantilla pasó de América TV a Latina...

Ella es una hermosa persona, se le desea toda la suerte del mundo. Yo he competido en algún momento con Thais Casalino (Mujeres al Mando) y nada, se termina el programa y ya, seguimos siendo las mismas. Nuestro reto es reinventarnos.

Ethel Pozo regresa a la TV con América Hoy.

¿Has llegado a ver la conducción de Melissa Paredes en ‘Préndete’ y la vez que criticó tu vestido?

Nunca la he visto, no me entero y ahora menos que ya no tengo televisores tras el robo.

Se ha comparado mucho tu boda con la Brunella Horna, asegurando que te dejó chica, ¿cómo lo tomas?

Creo que la gente olvida que mi ceremonia era íntima, chiquita, siempre dije que sería así, mi ceremonia fue hermosa, estuvo la gente que yo quería, de 200 personas solo había 13 artistas, de lo cual solo ha salido un pequeño contenido, que no es todo lo que ha pasado. Es como se quiere vender, pero no tiene punto de comparación, sabíamos que la boda de Brunella iba a ser una fiesta de noche, fue linda, y fue lindo acompañar a Brunella.

Magaly Medina también regresó con su programa y lo hizo con una denuncia contra Renato Tapia, ¿qué puedes decir al respecto?

A mí me da mucha pena por el niño. Así como me conmueven los buenos padres, deploro este tipo de acciones, sobre todo por lo que afecta a los hijos, crecer y saber el origen, que no quisieron reconocerte. Me da pena la esposa, como dijo Janet (Barboza) son ídolos de barro. Es lamentable, espero que resarza todo el tiempo que le ha quitado a su hijo, porque no solo es el dinero, es el tiempo. Yo siempre digo, la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta

Te pone muy sensible este tipo de temas, ¿no?

Yo he crecido solo con el 50% por ciento, que es el lado de la mamá. El otro 50% corresponde al papá, esté o no esté, no hay forma de que nosotras como madres podamos hacer ese porcentaje (el 100%). Es un gran vacío, y por su puesto que afecta. Luego hay que seguir terapia, bueno, es lo que a uno le tocó en la vida. Es por eso que es lamentable que formen un hogar bonito, y que, por otro lado, le nieguen el cariño, amor y derechos a un hijo.