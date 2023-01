Cristian Benavente fue operado en España y sería baja hasta marzo en Alianza Lima

Cristian Benavente se perdió seis partidos por lesión en 2022. (Facebook)

Cristian Benavente sería baja en Alianza Lima por dos meses. El futbolista inició la pretemporada con el bicampeón de la Liga 1 el pasado diciembre, pero una vieja lesión recrudeció durante los trabajos y tuvo que viajar a España para someterse a una operación en su rodilla derecha.

El ‘Chaval’ no fue parte de los partidos amistosos ante Junior de Barranquilla ni Atlético Nacional debido a sus dolencias en el miembro inferior derecho, misma zona en la que se lesionó entre fines de octubre y noviembre del año pasado, perdiéndose la definición del Torneo Clausura y la final del torneo nacional ante FBC Melgar.

El exseleccionado nacional se encuentra en Madrid y su intervención quirúrgica estaba programada para este martes 24 de enero. “Todo salió bien. Ahora vamos por la recuperación”, señaló Cristian Benavente en sus redes sociales.

Cristian Benavente fue operado con éxito y publicó esta foto en Instagram.

“Apto todo el plantel de Alianza salvo Benavente que tuvo que viajar a España para ser operado de la rodilla. Posteriormente va a someterse a la rehabilitación que va a durar entre siete u ocho semanas. (...) Volverá a estar apto en dos o tres meses, pues después de la terapia debe pasar un proceso de adaptación física para estar a la par del resto de sus compañeros”, dio a conocer el periodista Javier Sáenz en GOLPERU.

'Chaval' Benavente estará fuera de las canchas por un aproximado de dos a tres meses, informó periodista Javier Sáenz. | (GOLPERU)

Como es conocido, Alianza Lima ha decidido no participar de la Liga 1 2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol levante la medida cautelar por los derechos televisivos, que le impide ejercer la clausula de primera opción para renovar con el Consorcio Fútbol Perú, hasta no hallar solución, el volante no se perdería cotejos del certamen local. En cuanto a la Copa Libertadores, el inicio de la fase de grupos está programado para el 5 de abril, fechas en la que ya estaría habilitado.

Las lesiones de Cristian Benavente en Alianza Lima

Las lesiones de octubre del año pasado y la más reciente de este 2023 no son las únicas que sufrió Cristian Benavente desde su llegada al club de La Victoria. El 1 de mayo fue la primera vez que el mediapunta se perdió un partido con los ‘blanquiazules’, fue ante Carlos Stein por unas molestias en el tobillo.

Cinco meses después, en octubre, sufrió una dolencia en el tendón de Aquiles que le impidió ser parte del partido ante César Vallejo el 4 de dicho mes, partido que terminó con el invicto de Guillermo Salas al mando del conjunto ‘íntimo’.

En su primer curso con el conjunto ‘grone’ disputó 30 encuentros -solo fue titular en la mitad de ellos-, 26 por Liga 1 y 4 por Copa Libertadores, logrando marcar seis goles y brindar dos asistencias en 1.287 minutos. También fue expulsado ante Sport Boys por una reacción airada contra el árbitro Bruno Pérez, que consideró lo sucedido como “agresión verbal”.

Para el presente 2023, Alianza Lima buscará su segundo tricampeonato nacional desde el obtenido en 1933, y se decidió seguir contando en el plantel con el ‘Chaval’, que firmó la extensión de su contrato hasta finales de año.

Benavente sabe lo que es ser expulsado en Alianza Lima. Obtuvo la cartulina roja ante Sport Boys en Matute. (GEC)

