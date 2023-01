Cancillería envió “enérgica protesta” a Bolivia por declaraciones del presidente Luis Arce

El pronunciamiento de Torre Tagle se da luego de que se difundieran unas declaraciones del mandataria boliviano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que entregó una nota al embajador de Bolivia en Perú, Carlos Aparicio, por unas declaraciones del presidente de dicho país, Luis Arce, en las que se refirió a “temas de política interna”.

“En el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”, comentó el mandatario boliviano en una actividad en su país, el pasado 22 de enero.

Este pronunciamiento de Arce disgustó a la Cancillería peruana y motivó que envié esa nota para transmitir “una enérgica protesta” y poner de conocimiento que está “evaluando acciones” ante “nuevos actos de injerencia”.

Te puede interesar: Crisis en Perú EN VIVO: disturbios en Ica y marcha en Lima, mientras siguen bloqueo de vías

Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota al Embajador de Bolivia mediante la cual transmite una enérgica protesta por las declaraciones del Presidente Luis Arce sobre temas de política interna. La Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 23, 2023

La cartera, liderada desde el inicio de este gobierno por la diplomática Ana Cecilia Gervasi, dio a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

Esta no es la primera vez que hay discrepancias entre Perú y algunos otros países sudamericanos, en medio de las movilizaciones sociales y el rechazo de la población a la clase política.

A inicios de enero de este año, la Superintendencia Nacional de Migraciones ordenó el impedimento de ingreso al Perú del expresidente boliviano Evo Morales, tras ser acusado de difundir su discurso político en nuestro territorio para azuzar las protestas.

Migraciones ordenó el impedimento de ingreso al Perú del expresidente boliviano Evo Morales. (Luciano Gonzáles)

Perú también tuvo roces con México por los constantes comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en favor de Pedro Castillo y darle el asilo político a la ex primera dama Lilia Paredes y sus dos menores hijos.

Otárola y Petro

Además, el premier Alberto Otárola respondió por redes sociales al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por criticar al gobierno de Dina Boluarte por la intervención policial en el campus de la Universidad Mayor de San Marcos.

“Ocúpese de sus asuntos, señor Petro. El Consejo Permanente de OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades”, escribió Otárola.

Ocúpese de sus asuntos señor @petrogustavo Consejo Permanente de OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades. https://t.co/olujBG3G8b — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) January 22, 2023

Para el internacionalista Fabián Vallas, la respuesta del primer ministro peruano “es bien puesta” porque Colombia tiene problemas “bastante urgentes” respecto a derechos humanos dentro de su propio país.

“Hay un principio dentro de los Estados que se rige y se llama la Doctrina Estrada, que lo practicaron los países sudamericanos. Estrada por el nombre de un canciller mexicano que en el siglo pasado determinó que los países se rigen por la no intervención en asuntos internos”, afirmó.

Internacionalista habla de injerencia de presidentes en la política peruana | TV Perú

Conspiración internacional

“A mí me extraña todavía que no se haya percibido que hay una conspiración internacional contra el Perú, que se reflejó en una serie de hechos. Lo primero, los pronunciamientos de cuatro jefes de Estado que no reconocían a la presidenta Dina Boluarte y sí reconocían al exmandatario Pedro Castillo”, indicó el excanciller peruano Luis Gonzales Posada.

“Segundo, la narrativa que lanzaron en el sentido que la aristocracia del Perú lo había echado del poder por ser indígena, pobre y profesor, que involucró a los mandatarios de Argentina, México, Colombia y Bolivia, y se expandió por toda la región el mismo argumento. Entonces, es claro que hay una conspiración”, remarcó.

Gonzales Posada asegura que hay una conspiración internacional contra Perú | TV Perú

SEGUIR LEYENDO: