Jaze vs Nekroos: por qué la batalla en FMS Perú se hizo viral

Los dos participantes marcaron la jornada de FMS Perú y un acto en particular se volvió tendencia en redes sociales. (Video: Urban Roosters)

La batalla más épica de la última jornada dejó atónitos a todos los participantes y espectadores. El enfrentamiento entre Toy Lokazo y Nekroos se volvió tendencia en redes sociales luego de que en medio de la batalla uno de ellos le quitara la máscara al otro de manera abrupta.

Fue Nekroos quien cogió la máscara de su contrincante mientras rimaba en vivo y se la arrebató, dejando al descubierto a Jaze, quien era el participante que estaba detrás de Toy Lokazo. Esto sucedió en el round 5, denominado ‘Minutos de Sangre’.

Jaze vs Nekroos se viralizan

Luego del percance entre los dos combatientes, los usuarios compartieron el momento a través de publicaciones en redes sociales, donde muchos se mostraron en contra de la actitud Nekroos en la penúltima jornada de FMS Perú.

Jaze y Nekroos: ¿por qué fueron tendencia? (Captura)

Además, de quitarle la máscara en vivo, el rapero la destrozó a golpes en el suelo del escenario. Si bien la identidad del artista ya era conocida, el antifaz de ‘Toy Lokazo’ se trataba de un proyecto musical que el freestyler Jaze estaba realizando de forma personal.

Te puede interesar FMS Perú: resultados, highlights, tabla de posiciones, MVP y todo lo que dejó la jornada 10 desde Lima Sur

A pesar de ello, al finalizar el round ambos se abrazaron y se pidieron disculpas, aunque el hecho marcó el momento. Más adelante, Nekroos indicó que todo se trató producto de la euforia del evento suscitado e Chorrillos.

Jaze habla sobre lo ocurrido con Nekroos

El rapero no dudó en compartir a través de redes sociales cómo se sentía luego del incidente que protagonizó junto a Nekroos.

“Obvio estoy triste. El Toy Lokazo es un proyecto que desde que empezó sabía que era arriesgado y loco y ya muy quemado, pero lo hice así solo porque quería entregarles algo original y especial (ya me conocen) y hubo un trabajazo tanto musical como de la mask y en todo, estaba muy ilusionado con poder hacer todo como lo había planeado. Tenía toda una historia previa a mi despedida, antes de irme a Argentina, que ya me voy en un par de meses, pero sé que todo pasa por algo”, escribió en su mensaje.

Jaze y Nekroos: ¿por qué fueron tendencia? (Captura)

Además de ello, agradeció al público por el apoyo que viene recibiendo acerca de su proyecto para que este continúe a pesar de lo ocurrido en el escenario.

“Veo el apoyo que le dan al proyecto pidiendo que no lo tire. Obvio tendrán el disco, solo debo replantear como lo encaro ahora, pero Toy Lokazo es mucho más que la máscara, ahí verán lo que se viene [...] Espero que lo estén disfrutando y que lo sigan haciendo, que me he desvivido por esto porque amo la música y amo entregarle a la gente que me sigue proyectos especiales. Gracias por estar, un abrazo”,

¿Cuál es el resultado de la última jornada?

El resultado fue el siguiente:

- SKILL le ganó a JAIR WONG tras réplica.

- STICK le ganó a DIEGO MC tras réplica.

- BLACK CODE le ganó a STRIKE.

- JOTA le ganó a KIAN.

- GHOST le ganó a VIJAY KESH.

- JAZE le ganó a NEKROOS.

FMS Perú celebra una nueva fecha

SEGUIR LEYENDO