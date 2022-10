FMS Perú jornada 8 se realiza hoy en Plaza Norte: hora, cómo ver y batallas confirmadas

FMS Perú celebra una nueva fecha

Hoy domingo se celebra una nueva fecha de la FMS Perú. Como se recuerda esta jornada 8 de la liga de freestyle estaba programada para septiembre pasado en el Callao. Pero por un tema de seguridad, se postergó para este 16 de octubre. La sede para esta jornada vuelve a ser Lima Norte. El espectáculo se realizará esta tarde con aforo lleno en el Teatro Plaza Norte en el distrito de Independencia.

Los 12 mejores MC’s del país se enfrentan para buscar la gloria, en una fecha que marca la última etapa de la liga. Además, también se irán definiendo los nuevos clasificados a la FMS Internacional.

En esta fecha habrá una batalla de exhibición entre Jair Wong y el subcampeón de la final nacional de Red Bull Batalla, Cafú. Esto se debe a que Jota no podrá asistir por un problema de salud (laringitis).

En la conferencia de prensa previa a la competencia, el vigente campeón Jaze habló sobre las últimas fechas de competencia en Perú, ya que pronto viajará a radicar a Argentina. “Yo, ahorita, me siento feliz compitiendo. Creo que mientras sea de vez en cuando y no me sature mucho, estoy bien”.

Señaló que está enfocando en sus cosas, y cuando sea hora de viajar a Argentina seguro verá qué opciones hay para seguir en FMS. “Si es que se da y si no igual está bien, seguiré haciendo freestyle por mi lado”, refirió.

Jaze fue el MVP de FMS Perú jornada 1. ¿Cómo le irá en un bastión rapero como lo es Trujillo?

Hora y cómo ver la FMS Perú Jornada 8

Esta fecha se realizará en el centro comercial Plaza Norte de Independencia. Las puertas se abrirán a las 14:00 horas (hora Perú), el meet and greet será a las 15:00 horas y las batallas empezarán a las 16:00 horas.

Perú: 4 p.m.

Ecuador: 4 p.m.

Colombia: 4 p.m.

México: 4 p.m.

Chile: 6 p.m.

Bolivia: 5 p.m.

Venezuela: 5 p.m.

Argentina: 6 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5 p.m.

España: 12 a.m. (lunes 17 de octubre)

Para ver la competencia puedes seguirlo aquí, en el canal de YouTube de Urban Roosters

Batallas confirmadas

Nekroos vs. Strike

Stick vs. Kian

Jaze vs. Skill

VIjay Kesh vs. Diego

Jair Wong vs. Cafú (exhibición)

Black Code vs. Ghost

Tabla de posiciones

Nekroos tendrá una batalla contra Diego MC en la jornada 6 de FMS Perú. Foto: Instagram

Así marcha la clasificación en la FMS Perú tras la sétima jornada:

1) NEKROOS - 18 pts

2) STICK - 14 pts

3) JAZE - 12 pts [*]

4) SKILL - 11 pts

5) BLACK CODE - 10 pts

6) VIJAY KESH - 10 pts [*]

7) KIAN - 9 pts

8) JAIR WONG - 9 pts

9) JOTA - 9 pts

10) DIEGO MC - 8 pts [*]

11) GHOST - 5 pts

12) STRIKE - 5 pts [*]

(*) Las batallas pendientes son Vijay vs. Strike y Jaze vs. Diego MC

Resultados anteriores

Resultados Jornada 7

Ghost venció a Strike

Black Code venció a Jair Wong

El Menor venció a Diego MC tras una réplica (exhibición)

Nekroos venció a Kian tras una réplica

Vijay Kesh venció a Jota

Skill venció a Stick tras una réplica

Resultados Jornada 6

Strike le ganó a Skill tras réplica

Kian le ganó a Black Code

Jaze le ganó a Ghost

Nekroos le ganó a Diego MC

Jair Wong le ganó a Vijay Kesh tras réplica

Stick le ganó a Jota

Resultados Jornada 5

Jair Wong le ganó a Kian

Vijay Kesh le ganó a Letras tras réplica (Exhibición)

Jora le ganó a Diego MC tras réplica

Stick le ganó a Ghost tras réplica

Nekroos le ganó a Skill

Black Code le ganó a Jaze tras réplica

Vijay Kesh en FMS Perú.

Resultados Jornada 4

Nekroos ganó de manera directa a Jota

Skill ganó de manera directa a Vijay Kesh

Jaze ganó de manera directa a Jair Wong

Stick ganó tras una réplica a Black Code

Strike gana de manera directa a Kian

Diego MC gana de manera directa a Ghost

Resultados Jornada 3

Stick vence de manera directa a Strike

Xplain venció de manera directa a Venti (exhibición)

Vijay Kesh venció a Jaze tras una réplica

Blaximental venció a Lokillo tras una réplica (exhibición)

Jota venció de manera directa a Ghost

Skill venció a Kian tras una réplica

Resultados Jornada 2

Diego MC venció a Strike

Jota venció a Black Code tras una réplica

Nekroos venció a Jair Wong tras una réplica

Vijay Kesh venció a Stick

Skill le ganó a Ghost tras una réplica

Kian venció a Jaze tras una réplica

Resultados Jornada 1

Black Code venció a Diego MC tras réplica

Kian venció a Vijay Kesh tras réplica

Stick venció a Jair Wong

Jaze venció a Strike

Jota venció a Skill tras una réplica

Nekroos venció a Ghost

MVP’S de cada jornada

Kian fue el MVP de la jornada 6 de FMS Perú

Jornada 7: Nekroos con 291.5 puntos

Jornada 6: Kian con 294.5 puntos

Jornada 5: Black Code con 281 puntos

Jornada 4: Strike con 283.5 puntos

Jornada 3: Skill con 286 puntos

Jornada 2: Jaze con 358 puntos

Jornada 1: Jaze con 343 puntos

SEGUIR LEYENDO