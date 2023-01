Protestas en el Perú: Precios de los alimentos se duplican en los mercados de Lima debido a las manifestaciones

Alimentos registran un alza en los precios de alimentos en los mercados de Lima. ATV

Debido a los manifestaciones que se viene realizando en la última semana de enero en todo el Perú y los bloqueos en la carreteras de las principales vías han afectado el precio de los alimentos de la canasta básica familiar.

El último paro nacional que se realizó el pasado jueves 19 enero ha impedido que los camiones de alimentos abastezcan los principales mercados de la capital, ocasionando el incremento de los precios de las verduras.

El mercado de Caquetá del Rímac registró el alza en los precios de varios alimentos, en especial los que vienen de la carretera central como Áncash.

El noticiero de Edición de Matinal de ATV se trasladó hacia ese centro de abastos y pudo constatar los precios de las legumbres, además pudo hablar con distintas vendedoras de frutas y verduras. Ellas comentaron que varios de los alimentos duplicaron su precio debido a que la madruga del 20 de enero no han podido ingresar los camiones con alimentos básicos. De acuerdo al informe, los insumos que registran un alza en su precio son:

Desde la 1:00 de la madrugada, ya se empieza a trabajar en el Mercado Mayorista.

El choclo

Una comerciante de Mercado ubicado en Rímac comentó que el costo actual del kilo de choclo es S/. 8 y recalcó que días antes su precio era de S/.4. Debido al poco abastecimiento ha tenido que duplicar el precio porque sus proveedores también le vendieron el precio alto.

“Ha subido, ayer me abastecí, pero (el precio) más caro, casi el doble. Hay poca mercadería, de 30 puestos, ayer solo hubo 10 puestos en la Parada”, dijo.

El precio del kilo de choclo está S/. 8. ATV.

La papa

En los últimos días, el costo del kilo de papa y todas sus variantes tales como amarilla, blanca, canchán han incrementado, ya que estos tubérculos provienen del centro del país y son precisamente estas zonas donde se han registrado mayores conflictos sociales y políticos.

“El kilo de papa amarilla está 4 soles, se ha mantenido, pero los camiones no han entrado... y no nos han dicho nada”, dijo una comerciante.

Por otro lado, comentó, que a causa que no han ingresado nuevos alimentos, tomó sus precauciones y compró mayor cantidad mercadería un día antes del paro nacional.

La vainita

Uno de los alimentos más costosos es la vainita, que actualmente cuesta S/. 11 el kilo; sin embargo, días antes costaba de 9 a 10 soles.

“Hace días había estado 9 a 10 soles y debido al poco abastecimiento ha subido a 11 soles... No ha entrado mucho, ha entrado poco y encima caro”, resaltó una vendedora de esta legumbre.

En el Mercado Santa Anita de Lima se viven días de angustia por el alza galopante del precio de las papas, alimento básico en la dieta de los peruanos que se está volviendo inaccesible para los más pobres.

El precio de las frutas se mantienen

A diferencia de las verduras, el precio de la frutas se mantiene y las comerciantes explican que el abastecimiento de ellas ha sido normal y no ha sido afectada.

Una vendedora de frutas comentó que los camiones provenientes de Áncash no han podido ingresar al mercado Caquetá; sin embargo, de Huaral si han podido entrar, ocasionando que los precios de las frutas sean igual.

“Lo que es de Huaral si ha ingresado, pero de Áncash no, los precios (de las frutas) se mantiene. La uva tampoco ha entrado porque viene de Ica. Lo que está caro (costoso) es las verduras, el choclo, la zanahoria y la papa”, comentó.

Datos: El precio del limón es S/. 6.50 el kilo, el camote a S/. 2, la yuca a S/.3 y el kilo de cebolla y del apio está S/. 1 en el mercado de Caquetá. Estos precios pueden incrementarse en los diversos mercados de la capital.

Ministra afirmó que hay abastecimiento de alimentos

Sin embargo, Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aseguró en la conferencia de prensa que brindó la presidenta Dina Boluarte la noche del jueves 19 de enero, que hay el abasto suficiente para atender la demanda de los mercados a nivel nacional.

“Tenemos la función de asegurar que los alimentos no solamente lleguen a Lima, en donde hay un abastecimiento, por lo menos, para cinco días, sino también a diversos mercados. En las regiones todavía no hay desabastecimiento y esperemos que no lo haya”, dijo la titular del Minagri.

Nelly Paredes

