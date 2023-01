Magaly Medina expresa su preocupación por protestas en el Perú: “Esperemos que todo se resuelva pronto”

Magaly Medina se muestra preocupada por protestas en el Perú. Facebook

A pesar de que Magaly Medina se encuentra en Europa disfrutando de sus vacaciones junto a su esposo Alfredo Zambrano, no es ajena a los conflictos sociales y políticos que atraviesa nuestro país. En conversación con Infobae expresó su preocupación por la crisis nacional y, además, envío un mensaje de paz a sus televidentes.

‘La reina del ampay’ comentó que está al tanto de las marchas y los bloqueos que se están realizando en todo el Perú. La conductora manifestó su deseo de que las autoridades correspondientes resuelvan muy pronto esta difícil situación para beneficio de todos los peruanos.

“Estamos alejados de la realidad nacional, pero igual estamos al tanto de lo que pasa. Estamos profundamente preocupados por la situación que se vive allí, por todas manifestaciones y la situación política del país que esperemos que se vuelva pronto”, expresó.

Inclusive, Magaly Medina tuvo que acortar sus vacaciones debido a que el canal ATV, en el cual trabaja, se lo pidió por la situación que se vive en el país. “Por mí, no hubiera querido regresar aún, me hubiera gustado tomarme un poquito más de tiempo porque lo necesito... pero dadas las circunstancias, la economía en el país, no me han dado tanto permiso y debo regresar, lo debo de hacer porque es un compromiso que tengo con el televidente y mi canal”, puntualizó a Infobae.

La presentadora de TV ya se había pronunciado mediante sus redes sociales y pidió a las altas autoridades se concentren en conseguir la tranquilidad de la población. “Hemos nacido en un gran país y duele verlo dividido, enfrentado y herido. Ojalá el Gobierno y Congreso pudieran dejar de lado todo tipo de diferencias para poner en prioridad la paz de nuestra gente”, escribió el último 11 de enero.

“Abrazo a cada uno de ustedes y tengo fe y esperanzas de que se resuelvan los conflictos que nos separan y sigamos siendo el maravilloso país al que amamos. Por un país con paz ¡Viva el Perú!”, agregó en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina: “Ya llegó para entretenerlos”

La presentadora de TV regresa oficialmente este lunes 23 de enero a conducir su programa ‘Magaly TV: La Firme’ por la señal de ATV, sin embargo, comentó a Infobae que aún no sabe de qué tratará su primer programa de la temporada 2023 y que todo dependerá de las noticias encuentre a su llegada.

“A veces, en circunstancias así, las personas huyen de los problemas viendo el entretenimiento o de lo contrario están tan preocupados que quieren solamente noticias de ese tipo. No sé realmente cómo encontraré la situación del país, tendré que ver el termómetro cuando llegué”, indicó.

Asimismo, explicó que interrumpió sus días de descanso a pedido de su canal ATV y de su público, porque sus televidentes necesitan en estos momentos una cuota de distracción debido a las manifestaciones y bloqueos que están sucediendo en el país.

“Aunque las circunstancias sean difíciles en nuestro país, felizmente tenemos que tratar de seguir viviendo y para seguir viviendo necesitamos una dosis de distracción, así que ya llegó para hacerles olvidar de sus problemas”, finalizó.

