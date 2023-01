Adriana Quevedo mandó indirecta a Karla Tarazona al ritmo de Shakira: “Cambiaste un Rolex por un Casio”

Adriana Quevedo mandó indirecta a ‘Préndete’ al ritmo de Shakira | Instagram

La inesperada salida de Adriana Quevedo de Panamericana TV sigue dando de qué hablar. Desde que Melissa Paredes fue anunciada como la nueva conductora de ‘Préndete’, se empezó a especular que Karla Tarazona pidió que su excompañera fuera reemplazada por la modelo para dar inicio a un nuevo magazine.

Los rumores cobraron fuerza cuando Andrés Hurtado se presentó en ‘Préndete’, que antes se hacía llamar ‘D’ Mañana’, para insinuar que la expareja de Rafael Fernández fue la responsable del supuesto despido de Adriana. “Ya sacaste a una”, expresó ‘Chibolín’ con ironía para el asombro de los televidentes.

Pronto, Quevedo se presentó en ‘Amor y Fuego’ para dar su versión de los hechos, puesto para muchos resulta extraño que ella ya no esté en Panamericana, pero sí lo estén sus excompañeros Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, alias ‘Metiche’.

Karla Tarazona, Metiche y Melissa Paredes son los conductores de 'Préndete'.

Pero antes de presentarse en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la expresentadora de TV envió una clara indirecta a ‘Préndete’ al simular cantar la canción de Shakira con Bizzarap, cuya letra dice: “A ti te quede grande, por eso estás con una igualita que tú”.

“Por acá no vuelvo, hazme caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, continuó la exmodelo.

Adriana Quevedo y su indirecta a 'Préndete', nuevo magazine de Panamericana.

¿Qué dijo sobre Karla Tarazona?

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González no perdió la oportunidad de preguntarle a Adriana Quevedo si su salida de Panamericana se debió a motivos personales o si realmente fue Karla Tarazona quien influyó en la decisión del canal. La exconductora de TV evitó responder con claridad.

“Es difícil que yo te pueda decir algo así porque no lo sé. Que una persona influya en la salida de alguien en un canal... Bueno, salvo que seas el dueño del canal o la persona que contrata. Las decisiones de los programas o a qué formato se quiere apostar o a qué personas se quiere contratar, eso depende de los canales”, fue lo único que dijo.

Pero lo que sí dejó en claro es que ya no es amiga de Karla Tarazona ni de Kurt Villavicencio, con quienes se veía bastante cercana cuando trabajaban juntos en ‘D’ Mañana’. “No me dolió que no quieran contar conmigo, yo estoy feliz que ese ciclo haya terminado. Yo necesitaba que se concluyera, porque no me sentía cómoda ahí. Todo el ambiente ya no estaba cómodo”, expresó.

Adriana Quevedo reveló que no se sentía cómoda en "D'Mañana". (Captura)

