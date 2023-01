Karla Tarazona abandonó el set de ‘Préndete’ cuando le mencionaron a Rafael Fernández. (Panamericana TV)

¡Se fue! Karla Tarazona se retiró del set de ‘Préndete’ cuando Ricardo Rondón se comparó con Rafael Fernández. Y es que, el magazine matutino se encuentra en la búsqueda de un cuarto presentador y este 12 de enero, el exconductor de ‘En Boca de Todos’ fue presentado como invitado especial y candidato a ser el nuevo rostro de Panamericana Televisión.

Durante la emisión del programa, el popular ‘Metiche’ anunció que el también cantante iba a presentar una secuencia, donde hablaría de ‘El manual del buen conductor’. En ese momento, la locutora radial no tuvo mejor idea que lanzar una broma.

“Aprovechar en mandarle un beso para todos los jubilados de nuestro querido Perú”, dijo Karla Tarazona, ocasionando las risas de sus compañeros. Sin embargo, Ricardo Rondón la interrumpió y dejó a más de uno sorprendido al mencionar a Rafael Fernández.

“Un ratito, si tú esperabas que el cuarto conductor era alto y guapo, lamento. Por lo menos, soy más guapo que el ‘Rey de los huevos’, te lo aclaro”, dijo en clara referencia al empresario, pues dicho apodo se le otorgó cuando anunció su negocio de suplementos en base a dicho alimento.

Ante ello, la animadora intentó defenderse, pero Rondón no la dejó hablar. Esto ocasionó que, ella explotara y abandone el set de su programa. “Si no me va a dejar hablar, para qué lo traen”, exclamó, mientras desaparecía de la pantalla frente el asombro de Melissa Paredes.

Recordemos que, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio en agosto de 2022. Aunque, se pensó que habían terminado en buenos términos, todo cambió cuando el empresario brindó una entrevista a Magaly Medina para hablar de su ruptura. Desde entonces, ambos se han mostrado distantes y solo esperan la resolución de su divorcio.

Karla Tarazona se fue del set. (Captura)

Karla Tarazona aún sufre por Rafael Fernández

En medio de lágrimas, Karla Tarazona habló sobre sus fallidas relaciones sentimentales en el programa ‘Dilo Fuerte’. La locutora radial recordó sus vínculos amorosos con Leonard León y Christian Domínguez; sin embargo, se quebró al mencionar el romance que tuvo con el popular ‘Rey de los huevos’. En medio de la conversación, la presentadora señaló que su separación con el empresario le dolió mucho, pero no por ella, sino por su tres menores hijos.

“Cuando yo me separé, yo dije ‘nadie me va a ver llorar’, porque siento que en esta etapa me agarró fuerte. En esta etapa de mi vida, tener un soporte emocional ha sido importante para yo saber afrontar ciertas situaciones. De que me dolió, me dolió bastante, no tanto como mujer, porque a veces las decepciones ya forman callos, yo creo que más por el lado de mis hijos. Lo que más me puede doler es que se metan con mis hijos y es lo que siempre me va a quebrar”, dijo con la voz quebrantada.

“Mi corazón sigue roto, pero aunque no lo creas, todavía sigo confiando en las personas. Sigo creyendo que en este mundo las personas son buenas y que las cosas pasan por algo. Tengo la suerte de haberme encontrado con personas que han sido mi soporte”, agregó.

