Rodrigo González reveló que rechazaron pedido de Karen Schwarz por medidas de protección

Este 17 de enero, Rodrigo González anunció que Karen Schwarz volvió a denunciarlo y a solicitar medidas de protección a su favor. Como se sabe, el presentador y la exreina de belleza se encuentran en una batalla legal desde hace varios años y todo parece indicar que aún no acabará.

Todo comenzó cuando la modelo acudió a las autoridades para asegurar que se ejerce violencia psicológica en su contra por los diferentes adjetivos que utiliza la figura de Willax TV al momento de mencionarla. Ante ello, el conductor ha señalado en muchas oportunidades que solo se trata de una opinión.

Sin embargo, las múltiples demandas que ha impuesto Karen Schwarz en contra de Rodrigo González han sido desestimadas y esta última vez no ha sido la excepción. El popular ‘Peluchín’ se mostró muy contento de que la nueva denuncia y las garantías para su vida que pidió la conductora hayan sido declaradas ‘no procedentes’ por los altos mandos.

Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’, el periodista se tomó unos minutos para leer lo que su abogado, Ivan Paredes, le hizo llegar a su celular. “Me encanta lo que me está enviando mi abogado. Me dice ‘Otro fracaso más para Karen Schwarz’”, dijo el conductor, para luego leer el documento oficial que desestima la denuncia de la presentadora.

“No procede por ahora dictar medidas de protección solicitadas por Karen Susana Schwarz Espinoza por los hechos sucedidos el 02 y 06 de junio del año en curso (2022)”, leyó Rodrigo González en medio de carcajadas.

Asimismo, Rodrigo González aseguró que Karen Schwarz está en la capacidad de soportar todas las críticas en su contra por ser un personaje público. “Usted está en todas sus facultades adultas y mentales de hacerle frente a las críticas de acuerdo a la profesión a la que se dedica. Nuevamente, no te dieron medidas, dile a tu abogada que volvió a perder”, sentenció.

Recordemos que, no es la primera vez que Karen Schwarz solicita medidas de protección a su favor, pues en 2021 se le fueron revocadas y declaradas nulas. Tras ello, en julio de 2022, la modelo aseguró que no volvería a pedir garantías y solo se enfocaría en iniciar un juicio en contra el presentador. Sin embargo, habría cambiado de opinión y nuevamente quiso tenerlas.

Karen Schwarz exigió respeto

En una entrevista con un medio local, Karen Schwarz aclaró que no le desea ningún mal al conductor de Amor y Fuego, pero no dejará de defenderse. Además, remarcó que es consciente que no le va a caer a todo el mundo; sin embargo, no quiere decir que va a tolerar todos los dardos que Rodrigo González ha mandado hacia ella.

“Lo único que pido es que respeten, nunca le deseo el mal a nadie, todos estamos para aprender, pero solo hay que buscar el límite, hay que aceptar que nos equivocamos, que no le gustamos, tampoco somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero hay un límite. No porque esté en televisión tengo que ser latigada, solo pido que no se pase ese límite porque somos seres humanos”, dijo a Trome.

