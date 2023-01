Conoce a las nominadas a “Streamer Mujer del año” en los Premios Twitch Perú

SandraSkins es una de las nominadas a "Streamer Mujer del Año".

Los Premios Luminy, como los ha denominado Zein, o Premios Twitch Perú 2022, como popularmente se vienen reconociendo, están cada vez más cerca y una de las 15 categorías que serán premiadas este 19 de enero en Barranco es “Mujer Streamer del Año”, una de las categorías que más expectativas generó en los últimos días y que ya va teniendo su favorita en las redes sociales.

HoliSofi, Arandana_, RakkunVT y SandraSkins, son las que lucharán por esa estatuilla y el reconocimiento en el Arena Bar. Además de los dos puntos que obtendrán el gía de la gala, ellas ya vienen luchando por uno de los tres puntos que otorgan las votaciones creadas en Twitter por la cuenta oficial de los Premios Luminy.

Por ahora y luchando palmo a palmo, RakkunVT y HoliSofi son las que tienen la mayoría de los votos, pero un 0,5 las diferencia. La primera tiene 36,6% de los 33.786 votos hasta este miércoles, mientras que la segunda tiene 36,1%. Las votaciones se cierran al finalizar el 18 de enero. Sin embargo, las cosas pueden cambiar con las votaciones de los dos jurados que estarán ese día en la gala, que contará con alfombra roja, según detalló Andy Merino en conversación con Infobae.

Conoce a las nominadas

HoliSofi

HoliSofi es una streamer y youtuber que se dedica a hablar de Animes reconocidos y otros nuevos, mangas, películas o novelas ligeras. Hace reacciones sobre estas a una gran comunidad que cada día crece más y más con los populares dibujos japoneses. En su último video hizo una reacción sobre la película de IPPO y tuvo más de 13 mil visitas en vivo el pasado 15 de enero. Realiza streamings tres veces a la semana aproximadamente. En Twitch tiene más de 102 mil seguidores, mientras que en Youtube supera los 115 mil.

La streamers tiene miles videos reaccionando a animes o películas, entre otros. VIDEO: HoliSofi.

Arandana_

Arandana dedica gran parte de su tiempo a los streamings en Twitch. Lo hace martes, jueves y domingo en Twitch, aunque también los realiza por Youtube. Su pasión son los juegos de PlayStation, PC, Xbox y Nintendo y a sus seguidores les encanta ver cómo se divierte y reacciona mientras va probando nuevos juegos. No solo eso, en febrero del 2021 inició un stream benéfico que tuvo como objetivo recaudar fondos destinados a HopeHouse, una casa/hogar de niñas que han sido víctimas de violencia familiar, abuso sexual, entre otros males. Tiene más de 15 mil seguidores en Twitch, donde su contenido solo está disponible para suscriptores.

La reconocida streamer es popular por los distintos juegos en vivo que realiza a través de sus distintas plataformas. VIDEO: Arandana

RakkunVT

A RakkunVT le encanta el anime y a partir de allí realiza sus videos, streamings o reacciones. Su personaje es una especie de humano-mapache, su animal favorito, de allí el origen de su nombre (“Rakkun” es una derivacion de “Racoon”, mapache en Inglés). Tiene reglas bien claras como prohibir la exposición de su vida e información privada, ellos serán automáticamente baneados sin oportunidad a apelación. Habla en español, inglés, memes y un poco de japonés. Tiene más de 288 mil seguidores en Twitch y su último video tuvo más de 31 mil visitas.

La streamer no muestra su rostro y se personifica con un humano-mapache. VIDEO. RakkunVT

SandraSkins

A pesar de que Sandra estudió derecho, se dedica a hacer stream. Su contenido está basado en disputar juegos en vivo contra otros suscriptores. Además, tiene un doble sentido en la mayoría de sus comentarios que llaman mucho la atención de sus seguidores. Su último video tuvo más de 341 mil visitas y trató sobre su reacción a los trucos de magia hechos por Daryl Deck.

La streamer está dentro de las nominadas a "Streamer Mujer del Año". VIDEO: SandraSkins.

Categorías en los Premios Twitch Perú

1. Categoría “Vtuber del año”: RakkunVT, StarVTuber, CapitanGatoo y PapitasVT.

2. Categoría “Minecraftero del año”: TheDaarick28, ANTONIcraTV, Aquinoby2022 y DUXORETHEY.

3. Categoría “Mejor Proplayer”: Mathew, Xuto_TV, pgod y rampage.

4. Categoría “Fail del año”: kingleon_oficial pierte 7 mil soles, caída de serc30, caída de XIRAOficial y bidón de agua se derrama en SETUP de MoxWDF.

5. Categoría “Clip del año”: MotoMoto - flocsss, Fierro - rampage & pgod, Soy tu único viewer - Valerihe y Al que le caiga la flecha - MoxWDF.

6. Categoría “Casa Gaming del año”: Basic-House, Tree House, Peruvian House, Volcano House.

7. Categoría “Mejor baile del año”: nicoleub, ElGlogloking, ILocochon y LuisOrmenoa27.

8. Categoría “Mejor just chatting”: diealis, SandraSkins, elcanitauwu y leaosg.

9. Categoría “Mejor youtuber”: iOA, CapitanGatoo, CristoRata y NNEntrevistas.

10. Categoría “Videojuego peruano del año”: Imp of the Sun, Mago, Tunche y Duel On Board.

11. Categoría “Mujer streamer del año”: HoliSofi, Arandana_, RakkunVT y SandraSkins.

12. Categoría “Streamer hombre del año”: Aquinoby2022, ILocochon, CapitanGatoo y ElGlogloking.

13. Categoría “Streamer revelación”: ElGlogloking, HoliSofi, elcanitauwu y JugandorCriticonOficial.

14. Categoría “Serie del año”: Rascaland, Exodialand y Aburriland.

15. Categoría “Roleplayer del año”: dafonsekaoficial, nicoleub, serc30 y diealis.

