Andynsane rompe récord en Twitch al llegar a 10 mil suscriptores en directo

Fotos Andynsane / Zane Twitch

A base de constancia, el creador de contenidos logró el objetivo que muchos peruanos persiguen. Durante la etapa de popularidad de YouTube en América Latina, Perú estuvo presente con un importante número de youtubers que se hicieron un nombre en la plataforma del cuadro rojo.

Entre los nombres que iniciaron estaba aventura para hacer conocida a la comunidad se encontraban Henry Spencer, What The Chic, Whatdafaq Show, No te piques TV, Hugox Chugox, Brunoacme, Johann y Kevo, Valeria Basurco, Pancholanda o Franda, Andynsane, entre otros.

Este último, nacido bajo el nombre de Andy Merino, logró catapultarse como uno de los más favoritos y con una legión importante de seguidores en su canal oficial, que según datos de YouTube, ha obtenido más de 97 millones de visualizaciones desde el 2013.

Años más tarde, tomó la decisión de migrar a Twitch, logrando convertirse en el máximo representante peruano en la comunidad hispana, y actualmente, es el autor de un record que pone la valla alta a los streamers nacionales.

Fotos Andynsane / Zane Twitch

¿Qué le pasó a Andynsane?

El 8 de agosto de 2022, Andynsane se sumó a su directo sin imaginar lo que ocurriría minutos después. Mirando atentamente su pantalla, vio como los números avanzaban, llegando a sumar más de 10 mil suscriptores en su canal, algo que no suele verse tan seguido en la plataforma digital.

Sus seguidores no dudaron en hacerse presente en las redes sociales para resaltar que rompió un record, además de señalar que Zane, quien también es DJ, se encuentra incluido entre los más vistos de Twitch, uniéndose a Ibai Llanos, Juan Guarnizo, El Mariana, Spreen, siendo el único peruano.

Fotos Andynsane / Zane Twitch

¿Dónde está Andynsane actualmente?

En su cuenta oficial de Instagram, se puede evidenciar unas últimas fotografías compartidas en febrero de 2022 que indican su ubicación en Estados Unidos, aunque no suele hacer algún tipo de referencias en los directos que realiza. Su contenido tiene alcance en gran parte de Latinoamérica y comunidades de habla hispana en Estados Unidos y Europa.

Fotos Andynsane / Zane Twitch

¿Cuántos años tiene Andynsane?

El autor del libro “Esto puede herir tus sentimientos” y gran impulsador de campañas contra la “TV basura” nació bajo el nombre de Andy Dante Merino Ramírez el 25 de octubre de 1992. Actualmente tiene 29 años.

Fotos Andynsane / Zane Twitch

¿Qué carrera estudia Andynsane?

Se sabe que el streamer peruano inició sus estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación que tiene la Universidad de Lima. Mientras era estudiante, creó su canal de YouTube con el título de Andynsane, uniendo su nombre y la palabra en inglés “insane”, que puede traducirse al español como “demente”.

VIDEO - Andynsane llega a 10 mil subs en Twitch

Primer peruano en un top 10 de view's, Record en suscripciones y dentro del top 10 de subs a nivel hispanohablante.

