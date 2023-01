Zein, el streamer peruano más grande en Twitch: “En Perú esta plataforma está en pañales”

Andy nació en Tarma y ahora reside en Estados Unidos.

Andy Merino nació en Tarma, pero llegó a Lima en su infancia. Estudió en el colegio particular Sebastián Salazar Bondy para luego pasar a la Universidad de Lima y estudiar Comunicaciones, tiempo en el que se inició como youtuber y el nombre Andynsane empezó a hacerse popular. Los años pasaron y dejó ese nombre para denominarse Zein: el mejor streamer peruano del momento en Twitch.

En los últimos seis meses ha logrado tanto en esta plataforma que lo han nominado como “Streamer Revelación” en los premios ESLAND, donde también será uno de los 100 jurados para elegir al mejor streamer de habla hispana en el 2022. Con 257.276 seguidores y un promedio de 4.259 espectadores en sus videos según Twitch Tracker, es el streamer peruano más visto. Incluso, el español Ibai, el más popular en en esta plataforma, lo reconoció en uno de sus streaming.

Zein conversó en exclusiva con Infobae desde Estados Unidos, lugar donde reside, y contó todo lo que está viviendo, las novedades que realizará en esta plataforma y los cambios que hizo en su contenido para agrandar su comunidad a una escala internacional. También habló de su admiración por Ibai y lo mucho que va a crecer Twitch en los siguientes años en Perú. Además, dio detalles de los Premios Twitch Perú.

El español lo mencionó en una de sus transmisiones y logró la reacción del peruano. VIDEO: Clips de Zein.

De Andynsane a Zein

Andy dejó atrás el YouTube y tomó de la mano a Twitch. A la par vino el cambio en su denominación con dos objetivos en mente: primero que sea más fácil recordarlo y escribirlo, y segundo obtener mayor reconocimiento a nivel internacional. Dos cosas que ya ha logrado, aunque sus aspiraciones son altas y espera seguir aumentando su comunidad.

“Siento que YouTube se sigue usando, no va a morir, es como los medios tradicionales, pero ha bajado su popularidad y cada vez hay menos youtubers. Ahora los jóvenes no quieren ser youtubers, quieren ser tiktokers o streamers. El mundo del streaming en el Perú está en pañales, pero en España es una realidad, en Argentina también es una industria grande”, comentó.

Te puede interesar: Premios Twitch Perú: qué es y cuándo es la ceremonia de streamers del año

“Considero que logré muchas cosas en YouTube a nivel de Perú, a nivel internacional no conseguí mucho, pero esto es lo que me motiva a ser streamer. Me he propuesto pasar la barrera de Perú a lograr cosas internacionalmente y, por ahora, lo estoy logrando. He moderado el lenguaje, ya no baso mi contenido con cosas o jergas peruanas. He tratado de deslindarme de eso para hacerme un poco más comercial o digerible para audiencias de otros países. Me ha funcionado y ahora mi comunidad no solo es de Perú”, resaltó el streamer, que dejó más de 97 millones de visualizaciones desde el 2013 en YouTube.

Fotos Andynsane / Zane Twitch

“Hay poca gente que cree que ser streamer es ‘burlable’, creo que ser youtuber era más ‘burlable’. Cuando era youtuber había gente que se burlaba porque no lo entendía. Siento que ser streamer incluso está de moda y se ve bien. En Argentina, por ejemplo, ser streamer es ‘cool’ y si tienes personas viéndote en vivo eres el chico popular de la clase”, mencionó.

Twitch e Ibai

La forma de comunicar y entretener ha cambiado mucho en los últimos años y eso lo tiene claro Zein. Ahora, Twitch no es una plataforma de la que se pueda vivir; solo el 1% de los streamers generan ganancias suficientes, pero va a acaparar más cosas como conferencias o entrevistas con figuras internacionales que uno se imagina que solo lo pueden ver en la televisión.

Puedes leer: Twitch hace cambios a la publicidad para ayudar a los streamers pequeños

“Ahora se están haciendo más eventos presenciales grandes. Eventos que solamente te imaginabas en la televisión lo están haciendo en streaming. Antes el ser streamer era solo jugar videojuegos, pero ha cambiado y básicamente haces cualquier cosa. Puedes hacer un programa de citas, puedes hacer un Augusto Ferrando en directo. Ya no es prender tu cámara y jugar Fortnite, ahora tienes a Ibai haciendo que streamers se peleen en directo. Incluso tienes a Luis Enrique (el exentrenador de la selección de España) haciendo una conferencia por allí y respondiento todo”, cuenta Andy, quien adelantó que votará por Ibai en los premios ESLAND.

(Twitter)





“Obviamente yo lo respeto y lo admiro mucho a Ibai. Como streamer ha logrado muchos eventos importantes en la plataforma ha hecho crecer la comunidad de streaming a nivel de eventos que eran impensables”, reconoce el peruano.

Andy Merino alcanzó el nivel de Twitch Partner, algo que pocos consiguen y que depende de la cantidad de personas que te siguen. Esta denominación tiene algunos beneficios y es la propia plataforma que te evalúa los números para sumarte a esa categoría.

Los Premios Twitch Perú

Andy Dante Merino Ramírez, Zein, nació el 25 de octubre de 1992 y con 29 años decidió realizar los “Premios Twitch Perú”. Esta gala se realizará el próximo 19 de enero en Barranco y estarán presentes influencers y streamers. Este evento ha sido financiado totalmente por él y su objetivo es agrandar a la comunidad peruana en esta plataforma. Tiene el apoyo de Twitch, que transmitirá el evento en la pantalla principal de la plataforma.

SEGUIR LEYENDO